«Россияне закончатся к 2050 году»
- 5.03.2019, 9:42
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Влиятельный священник РПЦ видит РФ мусульманской страной.
Россияне уступают другим народам РФ в рождаемости и вскоре потеряют господствующее положение в собственном государстве. Такое мнение высказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви священник Дмитрий Смирнов, сообщает tsn.ua.
Таким образом он откликнулся на слова председателя совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что через 15 лет почти треть россиян будут мусульманами. Смирнов считает, что этот прогноз осуществится. "Примерно столько и будет. Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь детей, у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем: чеченцы, ингуши, арабы", - заявил священник.