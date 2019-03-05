«Россияне закончатся к 2050 году» 5.03.2019, 9:42

1,132

Дмитрий Смирнов

Влиятельный священник РПЦ видит РФ мусульманской страной.

Россияне уступают другим народам РФ в рождаемости и вскоре потеряют господствующее положение в собственном государстве. Такое мнение высказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви священник Дмитрий Смирнов, сообщает tsn.ua.

Таким образом он откликнулся на слова председателя совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что через 15 лет почти треть россиян будут мусульманами. Смирнов считает, что этот прогноз осуществится. "Примерно столько и будет. Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь детей, у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем: чеченцы, ингуши, арабы", - заявил священник.