Экономист: Компенсации за сгоревшие советские вклады хватит только на буханку хлеба 5.03.2019, 9:53

Советские дензнаки не были деньгами в их классическом понимании.

Во время «Большого разговора» Лукашенко поручил правительству изучить возможность возмещения вкладов, сгоревших после распада Советского Союза, пишет «Завтра твоей страны».

Насколько это реально?

Беларусь не является правопреемником СССР, и не должна выплачивать его долги

− С одной стороны, это невозможно, с другой – глупо. Ничего, кроме популизма, разговоры на эту тему в себе не несут, − считает экономист, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Советские дензнаки, по его словам, не были деньгами в их классическом понимании.

− Это были такие хитрые талончики, которые в связи с тотальным дефицитом можно было поменять на весьма ограниченный перечень товаров и услуг. И как эти «неденьги» менять на современные деньги, не очень-то понятно, − недоумевает старший аналитик Альпари.

Потерянные сбережения являются долгом уже несуществующего Советского Союза, отмечает эксперт Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

− Многие граждане Беларуси в свое время работали на СССР, который пытался пойти против законов экономики, проиграл в этой битве, и в итоге оказался банкротом, − объясняет эксперт.

Вместе с разорившейся страной потеряли свои сбережения и ее граждане. Беларусь – это уже совсем другое государство, которое не является правопреемником СССР. И по всем формальным признакам не должна выплачивать долги Советского Союза.

− Почему граждане Беларуси, которые сейчас платят налоги, должны финансировать обязательства, которые были даны организациями другой страны? Это выглядит, как если бы некоторая часть белорусов в свое время проживала в Западном Лесото, после разорения которого мы все вместе скидывались бы, чтобы помочь этим людям, − говорит Лев Львовский.

Вадим Иосуб отмечает, что в мире нет практики каких-либо компенсаций от потерь вкладов, произошедших из-за обесценивания денег, и не существует объективного механизма их возврата.

Денег на компенсации в экономике не хватает

Впрочем, в белорусской экономике нет свободных средств, чтобы раздать их владельцам сгоревших вкладов. Теоретически возместить потерянные вклады можно включив печатный станок, но это приведет к очередной гиперинфляции.

− Получится забавно, если для компенсации жертвам той давнишней гиперинфляции напечатать новые деньги и всех нынешних обладателей денежных знаков тоже превратить в жертв новой инфляции, − говорит аналитик Альпари.

Даже если власти продвинутся дальше разговоров, и попытаются посчитать советские потерянные вклады, сам процесс будет намного дороже, чем компенсация вкладчикам. Министерства и ведомства потратят много энергии и государственных средств на оплату человеко-часов работников, которые по указке президента будут изучать механизмы подсчета вкладов и возможности изыскать в экономике средства на их компенсацию.

− А компенсации за сгоревшие советские сбережения, если их пересчитать по официальному курсу, хватит разве только на буханку хлеба, − отмечает эксперт Центра экономических исследований BEROC.

По его словам, люди перестали особенно рассчитывать на то, что им могут возместить потерянные вклады.

− По пострадавшим не сильно ударит, если те сбережения никогда не будут выплачены, − полагает Лев Львовский.

Поэтому, как считают эксперты, власти вполне могли бы честно признаться, что денег на компенсацию потерянных вкладов нет, и закрыть эту тему.

Не складывать все яйца в одну корзину

А могут ли вкладчики рассчитывать на компенсацию сбережений, обесцененных в результате девальваций, который были уже в современной Беларуси?

Эксперты напоминают, что люди сами шли на риск, когда выбирали, в какой валюте хранить свои деньги.

− Компенсировать потери в случае обесценивания вкладов тоже некому, − говорит Лев Львовский.

Он не видит ни юридических, ни экономических оснований для выплаты компенсации за обесценивание вкладов граждан.

Как подчеркивает Вадим Иосуб, девальвация или гиперинфляция, из-за которых не раз обесценивались вклады в эпоху независимости Беларуси, это риски, которые могут коснуться каждого владельца сбережений.

Застраховаться от них практически невозможно. Но можно снизить риск. Для этого аналитик Альпари советует разделись сбережения на части, и хранить их в разных валютах.