«Бесправник» – инспектору ГАИ: Ты сел за руль моей машины и будешь ехать так, как я скажу 6 5.03.2019, 9:56

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В сети появилось видео, снятое на регистратор.

В новом выпуске проекта минской милиции "Дежурка" показали новое видео с регистраторов инспекторов ГАИ. Оба сюжета оказались любопытными. Снято все было 23 февраля, когда ГАИ усиленно работала в рамках спецмероприятия "Правопорядок", сообщает abw.by.

В первом случае у женщины-водителя не оказалось техосмотра. Этот факт она объяснила тем, что никак не может помыть машину и пройти ТО. Видно, что женщина, разговаривая с инспектором, отворачивается от него. Когда инспектор выписывал штраф за непройденный техосмотр, он заподозрил, что женщина может быть пьяна. Сначала на вопрос "не употребляли ничего сегодня?" она говорит категоричное "нет". Когда же инспектор тянется за алкотестером на заднем сиденье, умоляет его этого не делать и признается, что "шампанское было, бокал".

Прибор показал 0,33 промилле алкоголя. Женщину отвезли на медосвидетельствование, которое показало 0,01 промилле. По словам ведущей передачи Натальи Ганусевич, инспекторы извинились перед женщиной и отвезли ее обратно к машине. Правда, штраф за непройденный техосмотр ей все равно придется оплатить.

В следующем сюжете "бесправник" показал "мастер-класс" общения с ГАИ. Сначала он держится, но затем, когда инспектор ГАИ сел за руль его авто, чтобы доставить на штрафстоянку, лексикон его изобилует нецензурными словами.

"Чтобы машину не забрали на штрафстоянку, а вернули обратно, он выдумал забавную историю. Мол, моя машина вся эдакая, управлять ею могу только я. Кто бы за руль ни садился - ни у кого не получается", - комментирует Наталья Ганусевич.

"Ты сел на мою машину и будешь ехать так, как я скажу... Едем 30 километров в час, раз не умеешь ехать... Куда переключился, машина душится", - говорит водитель инспектору. Весь диалог водителя и инспектора - в сюжете.

Почему водителю не удалось поменять "права" после окончания срока действия? По его словам, все дело в моче, которая не нравится терапевту, и он не может получить медсправку.