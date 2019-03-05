Центробанк России потерял на золоте $3 миллиарда за 3 дня 8 5.03.2019, 10:19

3,147

Фото: AP

Ставка на скупку золота ударила по финансовой системе РФ.

Рекордное за полтора года падение цен на золото на мировом рынке ударило по золотовалютным резервам российского ЦБ, пишет finanz.ru.

Чуть больше чем за три торговых дня стоимость тройской унции на Нью-Йоркской бирже COMEX просела на 3,4% - с 1330 до 1285 долларов, а по итогам минувшей недели снизилась на 2,6%, показав худший результат с мая 2017 года.

На торгах в понедельник котировки коснулись отметки 1283,3 доллара за унцию - минимума с 25 января.

Для Банка России, скупающего все золото, которое добывается на территории страны и накопившего в резервах 69,2 млн тройских унций (на 1 февраля), обвал принес как минимум 3,1 млрд долларов убытка на переоценке.

На 27 февраля золотой запас ЦБ стоил 92 млрд долларов, а к 18.30 мск понедельник обесценился до 88,9 млрд. В реальности потери могли быть больше, если центробанк продолжил активные закупки в феврале.

По итогам прошлого года ЦБ купил рекордные 274 тонны драгметалла, пропылесосив внутренний рынок и оставив производителям лишь 17 тонн для экспорта. Закупки выросли почти втрое по сравнению с началом 2010х годов и на треть по сравнению с периодом 2014-17 гг, когда Россия оказалась под давлением первого раунда санкций.

Именно санкции и угроза их расширения заставляют ЦБ увеличивать золотой запас, объяснял в августе прошлого года зампред центробанка Дмитрий Тулин: золотые слитки невозможно арестовать в отличие от валюты или ценных бумаг, размещенных на зарубежных счетах.

Хотя как резервный актив золото имеет мало ценности, а быстро реализовать существенный объем без обрушения котировок практически невозможно, для ЦБ эти покупки ничего не стоят. Золото приобретается за счет эмиссии рублей, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Де-факто, работая «печатным станком», ЦБ поддерживает стоимость золотого запаса, уже накопленного в ЗВР. Российская добыча - около 7% от мировой - отрезана от глобального рынка, который в случае притока дополнительных 300 тонн мог бы оказаться в состояния избытка, следует из оценок World Gold Council.

Падение золота в начале марта, ударившее по ЗВР России, - это реакция рынка на сильные данные по экономике США, которые вновь возродили опасения ужесточения политики ФРС, говорит стратег TD Securities Барт Мелек.

В четвертом квартале ВВП США вырос на 2,6% к третьему кварталу, существенно превысив прогноз (2,3%), а по итогам года рост американской экономики ускорился с 2,2% до 2,9%.

Такие данные снижают вероятность смягчения монетарной политики, в частности, приостановку сокращения баланса ФРС, говорит Мелек: это толкает вверх индекс доллара, показавший в понедельник максимум за 2 недели, и доходности госооблигаций США.