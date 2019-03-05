Гриценко заявил о переговорах об объединении еще с пятью кандидатами в президенты Украины 5 5.03.2019, 10:33

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Политик также рассчитывает на позицию Вакарчука.

Кандидат в президенты Украины от политсилы "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко ведет переговоры об объединении усилий на выборах с пятью другими кандидатами.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Зеркало недели".

По его словам, переговоры ведутся с Игорем Смешко, Русланом Кошулинским, Дмитрием Добродомовым, Романом Бессмертным и Игорем Кривенко.

"Я не могу по этическим соображениям, пока мы не согласовали, говорить о результате. Но с упомянутыми и другими людьми, представителями гражданского сектора, мы проводим эти консультации. И я уверен, что объединятся все, для кого на самом деле Украина выше личных амбиций или какого-то личного интереса", - заявил Гриценко.

Также он выразил надежду на то, что о своей позиции заявит музыкант Святослав Вакарчук.

Напомним, городской голова Львова Андрей Садовой в пятницу, 1 марта, объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Ранее Садовый сообщал, что ему предлагали от имени президента Петра Порошенко подписать соглашение в обмен на решение вопроса утилизации мусора в Львове.

С 31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Кандидаты в президенты могли подавать документы на рассмотрение Центральной избирательной комиссии.

Процедура регистрации завершилась 3 февраля. Сами выборы назначены на 31 марта 2019 года.