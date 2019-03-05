Дом под Минском: что можно купить до $10 тысяч 15 5.03.2019, 10:40

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Недорогие варианты летних домиков рядом с МКАД.

Если еще несколько лет назад дачи дешевле $10 000 в Минском районе считались большой редкостью, то сегодня таких вариантов достаточно. Многие продавцы начинают прозревать, но общий уровень цен по-прежнему неадекватен рыночной ситуации, что все чаще вынуждает покупателей заглядывать дальше второй МКАД.

Открыв базу данных Onliner, журналисты присмотрелись к вариантам летних домиков, которые можно купить сегодня. Что они собой представляют и почем продаются — смотрите в обзоре.

До $10 000. Есть достойные варианты?

Отыскать красивую и ухоженную дачу с более-менее свежим ремонтом за такие деньги сегодня практически невозможно (если не рассматривать объекты дальше 30 километров от МКАД). Тем не менее благодаря невысокой цене варианты до $10 000 остаются самыми ходовыми на рынке. В большинстве случаев это будет щитовой дом, густо пропитанный атмосферой восьмидесятых.

В 30 километрах от МКАД, недалеко от Вязынки, за $8000 по курсу продается старый дачный домик с верандой и душевной резьбой на фасаде. В 2 километрах остановка электрички «Пралеска». Есть сезонная вода, электричество и печка. Площадь участка — 6 соток, кроме дома, на нем сохранились несколько яблонь, береза и остатки теплицы.

Внутри все стандартно: вагонка, старая мебель, ковры, деревянная лестница на второй этаж.

«В советские времена эту дачу получил мой тесть, когда работал в Институте мясо-молочной промышленности. Когда-то там кипела жизнь, сейчас приезжаем изредка, только для наведения порядка, — рассказал продавец по имени Александр. — В какой-то момент дача перестала быть предметом первой необходимости, родственники тестя ездить не хотят, моим детям она тоже ни к чему».

А вот вариант за $10 000 по курсу — старая, но довольно аккуратная дача в 35 километрах от Минска в слуцком направлении. Участок — 6 соток, в доме есть электричество, печь, газовый баллон и плитка. Туалет — на улице.

Вместе с домом покупателю достанутся пристроенный гараж, цветник, груши, яблони, кустарники и теплица из поликарбоната.

«Вокруг товарищества лес. Много грибов, ягод. Рядом небольшие искусственные водоемы для купания. В 3 километрах водоем с зоной отдыха, пляжем и хорошей рыбалкой», — уточняется в объявлении.

Недалеко от Острошицкого Городка за $9500 по курсу продается дача, по форме напоминающая шалаш. Дом будто состоит из одной лишь крыши, поставленной на фундамент. Подобные постройки встречаются во многих садовых товариществах. Вероятно, заостренная форма была продиктована необходимостью экономии денег и времени на строительство. А может, таким образом дачники пытались минимизировать площадь тени на грядках?

Треугольный дом не слишком удобен в плане расстановки мебели и придется по душе лишь отдельным любителям интересных форм. Впрочем, если основное предназначение дачи — укрыться от дождя и переночевать, то ограничиться можно и минимальными удобствами.

Есть печь, электричество, сезонная вода заведена в дом. Участок небольшой, всего 4,5 сотки, зато асфальт до калитки.

До $30 000. Можно жить?

За эти деньги уже можно купить дачу для отдыха, требующую минимальных финансовых вложений. Дом наверняка будет дополнен баней и ухоженным участком. Как правило, такие дома идут с улучшенной теплоизоляцией, позволяющей оставаться на даче в межсезонье, собственной скважины при этом может и не быть.

«Уютная, теплая в окружении Прилепского заповедника дача-дом. Своя скважина 66 метров, удобства и душ в доме, бойлер, печь, — перечисляются достоинства места вобъявлении. — Ухоженный участок, туи, сад, цветы, забор, 200 метров от асфальта. Рядом Раубичи».

Сам дом 1989 года постройки. Участок — 4,5 сотки. Просят за дачу $27 000 по курсу.

За $26 000 по курсу предлагают купить дачу в 20 километрах от Минска в молодечненском направлении. Двухэтажный дом 1989 года постройки обшит сайдингом. На участке — небольшой сад. Есть баня и большая веранда, где можно отдохнуть.

Дача-новостройка в садовом товариществе «Зенитчик», что в 25 километрах от Минска в направлении Мяделя, продается за $30 000 по курсу. Дом из бруса 2014 года постройки, два уровня, гараж, баня. Участок — 5 соток. Электричество разведено. Кругом лес и тишина. Недостатки в объявлении также упомянуты: «Вода сезонная, санузел на улице».

Эта дача недалеко от Смолевичей выставлена на продажу за $28 000. Дом утеплен пенопластом и оштукатурен, на втором этаже сделан свежий ремонт, есть кондиционер и бойлер. Участок ровный и ухоженный, с детской площадкой. В дом проведена сезонная вода, а вот туалет — на улице.

Дачи до $30 000 нередко приобретаются в качестве альтернативы квартире в Минске. Главные требования сводятся к хорошему утеплению, наличию исправной печки, газового баллона, воды, бойлера. Приветствуется остановка общественного транспорта в пешей доступности. Такой дом заинтересует тех, кому не хватает денег на разъезд после продажи квартиры. Дети едут на новую квартиру, а родители-пенсионеры — на дачу. Или другой пример: муж и жена делят имущество при разводе — кто-то из них предпочтет купить домик на даче.

Интерес смещается за пределы второй МКАД

— На протяжении последних лет мы видим рост количества сделок с дачными домами как в Минском районе, так и в области, — отмечает начальник отдела «Дома. Дачи. Коттеджи» агентства недвижимости «Твоя столица» Елена Акулич. — При этом обозначилась тенденция: покупательский интерес простирается все дальше от МКАД, поиски подходящих вариантов активно ведутся в 30—40-километровой зоне и даже дальше. Ведь по мере удаления от города объекты значительно теряют в цене, а дополнительные 10—15 километров в эпоху всеобщей автомобилизации уже не имеют принципиального значения.

Сегодня в садовых товариществах за пределами второй МКАД можно найти участки площадью 5—6 соток со щитовыми домиками с печкой за $3000—4000 по курсу. Такие варианты довольно востребованы потому как доступны по цене практически любой семье.

Большинство же покупателей ориентированы на приобретение дач для летнего отдыха стоимостью до $10 000 либо в диапазоне от $10 000 до $15 000 (зависит от места, расстояния до МКАД, состояния дома). За эти деньги можно рассчитывать на двухуровневую дачу недалеко от Минска с гаражом, двумя спальнями и гостиной, с заведенной в дом сезонной водой.

Цены остаются завышенными

Незначительное увеличение количества сделок, наблюдаемое в последние годы, никоим образом не предвещает рост цен. Ведь выставленных на продажу дач становится все больше.

— Сейчас происходит смена поколений. Те люди, которым дачи выделялись в семидесятых-восьмидесятых годах, уже либо умерли, либо немощны. Их дети выходят на пенсию и уже не в состоянии с былым усердием заниматься домом и огородом. А молодое поколение, рожденное в восьмидесятых, еще не дозрело до состояния, чтобы «осесть» на земле, либо мечтает уже о чем-то большем, чем скромные 5 соток. Дача становится просто не нужна, ее продают от безысходности, — говорит Елена Акулич.

По словам специалиста, сайты с объявлениями все еще наводнены вариантами с неадекватными ценниками. Год от года ситуация почти не меняется.

— Откуда берется неправильная цена? Человек смотрит объявления, видит какой-то похожий дом и думает: «Мой явно лучше, поставлю дороже». При этом абсолютно отметается тот факт, что это цена предложения, а не реальной сделки. Иногда продавцы исходят чисто из своих потребностей. Например, нужна человеку двухкомнатная квартира — он выставляет дом по такой цене, которая позволит ему купить эту квартиру. И ему будто невдомек, что у покупателя сегодня есть выбор.

Многие владельцы дач продолжают верить в мифы о «золотой земле». Однако мы видим, что дефицита объектов загородной недвижимости, в том числе дач, сегодня не наблюдается. Времена, когда покупатели бегали за продавцами и соглашались на их условия, прошли десять лет назад. Кто-то снимет дом с продажи со словами «Я подожду». Только ждать придется долго. Коренные изменения в структуре спроса и предложения пока не просматриваются.