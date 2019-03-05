Названы способствующие долголетию продукты 5.03.2019, 10:47

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Американские ученые провели специальное исследование.

Исследование, проведенное в США, показало, что пищевые волокна — это ключ к сохранению молодости, причем на долгое время. Выяснилось, что их потребление помогает пожилым людям дольше жить, не теряя в качестве здоровья, пишет newsyou.info.

Рацион с большим количеством пищевых волокон в пожилом возрасте на 80% повышает вероятность прожить дольше, сохраняя достаточно крепкое здоровье. По мнению исследователей, ежедневная рекомендуемая доза пищевых волокон для взрослого человека — от 25 до 30 граммов. Среди лучших источников пищевых волокон специалисты выделяют в первую очередь бобы, овощи, фрукты, орехи, цельнозерновые.

Говоря о том, что пищевые волокна помогают дольше жить, ученые отметили их комплексное оздоровительное влияние.

«Пищевые волокна помогают обеспечить организму стойкую защиту от диабета второго типа, снижают уровень холестерина, позволяют контролировать вес. Волокна способствуют более здоровым процессам пищеварения», — констатировали авторы исследования.

Специалисты отметили, что многие люди избегают употребления насыщенных волокнами продуктов, считая их причиной вздутия живота, метеоризма. В таких случаях, по мнению ученых, необходимо приучать организм к потреблению пищевых волокон постепенно, начиная с очень небольших порций. Например, можно начать ежедневно съедать одно яблоко или горстку орехов и понемногу увеличивать порции.