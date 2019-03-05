Под Минском милиция стреляла в бездомную собаку 5.03.2019, 11:05

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Дети не боялись пса и подкармливали его.

Сотрудники милиции 1 марта убили бездомного пса в агрогородке Гатово под Минском.

«Милиция действовала правомерно», - сказал «Радыё Свабода» дежурный Мачулищанского отдела милиции.

Видео опубликовали в группе «ЧП Беларусь» в соцсети «Вконтакте»:

«Вот так милиция занимается отловом бездомных животных!

Место действия аг. Гатово.

Что известно со слов очевидцев. В пятницу, 1 марта, вечером во дворе бродила большая бездомная собака. До этого дети подкармливали ее, и спокойно к ней относились. После того как эта собака покусала какого-то уличного кота, председательница жилищного кооператива, и пару зевак решили что у собаки бешенство. Хотели вызвать отлов, но решили действовать простым путём... вызвали милицию.

На видео отчетливо видно, что собака не проявляет агрессии в отличии от сотрудников, и тянется к людям... Итог этой истории - сотрудники подстрелили животное, постояли посмотрели как мучается, после чего добили...», - написали в соцсети.