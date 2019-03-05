Как девушка из Барановичей открыла круглосуточный магазин цветов 2 5.03.2019, 11:58

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B бизнесе всегда стоит пробовать что-то новое, даже если идея кажется авантюрной.

Элиша Ахримович в прошлом году открыла круглосуточный цветочный магазин в Барановичах. Девушка рассказала intex-press.by, почему занялась цветочным бизнесом, кто подсказал ей начать торговать ночью и сколько времени уходит на создание букета в режиме онлайн:

- Возиться с цветами я любила с детства: мама много лет работала флористом, и я часто приходила к ней после уроков. Чем взрослее я становилась, тем более серьезной становилась моя помощь маме: я ухаживала за цветами, помогала составлять букеты. Когда училась в старших классах, меня несколько раз даже оставляли в магазине за продавца.

Я все время была окружена цветами, поэтому мне сложно было представить, что свою жизнь я свяжу с чем-то другим. В августе прошлого года, заручившись моральной и материальной поддержкой родителей, я решилась на открытие своего дела.

Плюсы аренды помещения не в центре

На оформление нужных документов ушло несколько дней. Дальше нужно было найти помещение для магазина. В первую очередь я, конечно, рассматривала здания в центре города. Однако быстро от этой идеи отказалась. Решила, что лучше начинать с какого-нибудь микрорайона, где люди живут, а не просто прогуливаются и поэтому всегда заходят в новые магазинчики.

Подходящее помещение я нашла в одном из микрорайонов. С обеих сторон – продуктовые магазины, и это очень хорошо: возвращаясь домой с покупками к праздничному столу, люди заходят и к нам.

Еще один плюс, что магазин не в центре, – стоимость аренды. Мое помещение в месяц обходится мне практически втрое дешевле, чем помещение на улице Комсомольской, которое я рассматривала изначально.

Контактами поделилась мама

Цветы я покупаю у оптовых продавцов или у владельцев плантаций. Их контактами со мной поделилась мама. Так что каждый поставщик – человек, проверенный временем.

Накануне открытия магазина взяла недельную поставку цветов, за которую отдала около $800. Роз, например, было семь расцветок по 25–50 цветков, несколько видов хризантемы, немного добавок в букеты. На мелочь – упаковочную бумагу, ленты – ушло еще $300.

Цветы разобрали быстро, и я даже пожалела, что не взяла больше.

На то, чтобы расходы на цветы стали окупаться, потребовалось меньше месяца.

Постепенно мы расширили ассортимент, добавили сопутствующие товары – цветы в горшках, шарики, подарочные коробки.

Городу цветы нужны и ночью

Сначала мой магазин работал по стандартному графику. Но однажды, когда я возвращалась из магазина домой на такси, водитель сказал, что «нашему городу цветы нужны и ночью». Я задумалась над его словами. Вспомнила разговоры со знакомыми, которые тоже жаловались на то, что ночью цветы в Барановичах купить негде. И тогда я решила попробовать поработать круглосуточно в выходные. Хотя, признаюсь честно, думала, что идея – абсурдная.

На удивление, люди пошли сразу. И когда я поняла, что это востребованная ниша, магазин стал работать круглосуточно всю неделю.

Меня часто спрашивают, не боюсь ли я оставаться в магазине ночью. Не боюсь: за цветами в это время суток обычно приходят люди, которые в чем-то провинились – задержались-засиделись где-то и в качестве извинения решили купить букет. Такие покупатели спокойные и культурные.

70% покупателей – мужчины

Цветы пользуются спросом у мужчин и женщин разных возрастов. Тем не менее примерно 70% моих клиентов – мужчины. Они, как правило, выбирают красные или белые розы, иногда просят собрать что-то на свой вкус. А вот девушки – самые требовательные покупатели. Всегда рассмотрят каждый цветок, попросят «поиграть» с букетом, что-то добавить, что-то заменить.

Кстати, букеты я научилась собирать и дистанционно: часть клиентов – минчане, и им хочется не просто отправить букет, но и поучаствовать в его составлении. Я фотографирую ассортимент, высылаю фото, потом мы вместе определяемся с цветами. Такое составление букета в режиме онлайн может занять до 40 минут.

Чаще всего люди просят собрать букет на 20–25 рублей, но в итоге покупают за 40–45. На словах сложно убедить заплатить больше, но, когда человек видит, как выглядит букет за 20 рублей, просит добавить что-то еще.

Есть и «романтики», готовые платить за дорогой букет. Однажды пришел мужчина и спросил, сколько стоит «вот этот шикарный букет». Я в шутку ответила, что 100 рублей, на что он сказал, что тогда ему нужен букет на 150. И купил букет на 150 рублей.

Конкуренции не боюсь

Сейчас я думаю над открытием еще одного магазина. Наверное, если бы нашла помещение, которое меня устроило бы по всем параметрам, я бы расширялась.

У нас в городе нет недостатка в цветочных магазинах, но конкуренции я не боюсь. Ведь главное не количество, а качество товара.