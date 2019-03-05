В США владелец джекпота в $1,5 миллиарда пришел за выигрышем через пять месяцев 6 5.03.2019, 11:59

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Выигрышный билет был продан в магазине в Южной Каролине.

В США нашелся владелец джекпота в $1,5 млрд.

Как сообщает AP, он пришел за выигрышем спустя пять месяцев.

Организаторы лотереи Mega Millions объявили, что житель Южной Каролины пожелал остаться анонимным.

Отмечается, что победитель лотереи выбрал опцию единовременного платежа в размере почти $878 млн.

Это самая большая выплата джекпота одному победителю в истории Штатов.

Выигрышный билет был продан между 20 и 23 октября 2018 в магазине в Симпсонвилле, штат Южная Каролина.