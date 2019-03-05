Белград: Признание независимости Косово возможно 2 5.03.2019, 12:14

Президент Сербии выразил готовность к заключению сделки.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград может признать независимость Косово.

В интервью итальянскому информационному агентству ANSA Вучич отметил, что для этого Сербия получит что-то взамен в рамках крупной сделки, сообщает Радио Свобода.

"Мы должны сначала найти компромисс, мы не можем признать Косово, не получив ничего с другой стороны. Я уверен, что с помощью наших европейских друзей и при поддержке России, Америки, Китая и других стран мы сможем достичь решения", - сказал он.

Косово объявило о своей независимости в 2008 году. Более 110 стран, в том числе Соединенные Штаты, признали независимость Косово, но Сербия этого не сделала.