Видеофакт: В Гродно водители подрались прямо на дороге 8 5.03.2019, 12:18

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Инцидент произошел на улице Тавлая во время красного сигнала светофора.

4 марта на улице Тавлая в Гродно водители легковых авто устроили драку прямо на дороге.

Читатель «Автогродно» стал очевидцем данного инцидента:

— Мужчины остановились на запрещающий сигнал у перекрестка, вышли и начали драться. Не знаю точно, что послужило началом конфликта, наверное, кто-то кого-то подрезал, — пишет читатель. Когда водители услышали сигнал из проезжавшего мимо Renault Megane, они поостыли и отошли в сторону. — Больше водители не дрались, они мирно сели в свои автомобили и поехали дальше, — говорит читатель.