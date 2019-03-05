Видеофакт: В Гродно водители подрались прямо на дороге

Видеофакт: В Гродно водители подрались прямо на дороге8
- 5.03.2019, 12:18
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Инцидент произошел на улице Тавлая во время красного сигнала светофора.
4 марта на улице Тавлая в Гродно водители легковых авто устроили драку прямо на дороге.
Читатель «Автогродно» стал очевидцем данного инцидента:
— Мужчины остановились на запрещающий сигнал у перекрестка, вышли и начали драться. Не знаю точно, что послужило началом конфликта, наверное, кто-то кого-то подрезал, — пишет читатель. Когда водители услышали сигнал из проезжавшего мимо Renault Megane, они поостыли и отошли в сторону. — Больше водители не дрались, они мирно сели в свои автомобили и поехали дальше, — говорит читатель.