Представитель Госдепартамента США возложил цветы жертвам Холокоста в Минске 5.03.2019, 12:35

Джордж Кент посетил мемориал «Яма».

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, находящийся в эти дни с официальным визитом в Минске, отдал дань памяти жертвам Холокоста и возложил цветы во время посещения мемориала «Яма», сообщает tut.by.

«Намеснік памочніка дзяржсакратара Кент меў гонар аддаць даніну памяці ахвярам Халакосту і паразважаць пра яўрэйскую спадчыну ў Беларусі падчас свайго наведвання мемарыяла «Яма». Халакост адабраў жыцці 800 тысяч чалавек, якія мірна суіснавалі з прадстаўнікамі іншых культур у беларускіх гарадах і мястэчках», — сообщает посольство США в Минске.

Напомним, вчера у представителя Госдепа США состоялась встреча с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, во время которой белорусская сторона официально проинформировала американскую об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года.

До встречи с Макеем заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент возложил цветы к памятнику основателям БНР Луцкевичам.