Деньги с запахом нефти Иван Преображенский, «Открытые медиа»

5.03.2019, 12:40

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Маттео Сальвини

Как помощь из Москвы компрометирует европейских политиков.

Скандал в финале выборов Европарламента: лидер коалиции консерваторов обвинен в получении средств из России. Это может повлиять на исход всей кампании.

Деньги с запахом нефти

Итальянская пресса утверждает, что Россия финансирует европейских право-популистов накануне выборов в Европарламент. Оппозиция уже требует от министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, чтобы он и его партия «Лига» доказали свою невиновность. Скандал задевает всех европопулистов — к намеченным на 23−26 мая выборам в Европарламент Сальвини успел сколотить общеевропейскую коалицию. В нее вошла не только экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, известная своей симпатией к России, но и негативно относящиеся к политике Кремля силы, в частности — правящая в Польше партия «Право и справедливость». Теперь всем им придется оправдываться.

В ближайшие дни, как утверждают журналисты-расследователи, выйдет и более подробное расследование, в котором будут железные доказательства получения правопопулистами российского финансирования. Пока же итальянские СМИ сообщили, что в 2018 году Сальвини якобы пытался получить у связанных с Кремлем юридических лиц несколько миллионов евро. Придумал достаточно простую, но эффективную схему нелегального финансирования якобы Джанлука Савойни, доверенный помощник главы МВД Италии.

По версии издания L’Expresso, Савойни договорился о покупке итальянской нефтяной компанией 3 млн тонн российского дизельного топлива у госкомпании «Роснефть». Доход от сделки должен был пойти на финансирование кампании по избранию депутатов Европарламента. Переговоры на эту тему с российской стороны якобы курировал вице-премьер Дмитрий Козак, который сейчас по должности возглавляет российско-итальянскую межправительственную комиссию.

Доказательств того, что эта сделка была заключена, пока нет, так что российская сторона грозится подать в суд. «Роснефть» уже отправила требование немедленно опровергнуть историю к опубликовавшим ее итальянским изданиям. В свою очередь и представитель российского вице-премьера Илья Джус заявляет прессе, что «Козак лично никогда не был знаком с господином Сальвини, они не проводили ни официальных, ни „секретных“ встреч, эспрессо по офисам вместе не пили».

Любители России

Стоит отметить, что партия Сальвини «Лига» в прошлом году заняла в Италии второе место на парламентских выборах и вынуждена была сформировать коалиционное правительство с другими популистами. Уже не правыми, а левыми — движением «Пять звезд». Его лидеры тоже не любят Евросоюз, выступают за отмену санкций ЕС против России, но с осторожностью относятся к националистическим лозунгам Сальвини.

Вообще, за редким исключением, европейские популисты, будь то правые или левые, в большинстве своем России симпатизируют, и она, как считается, активно с ними заигрывает. В свою очередь традиционные европейские партии и политики пытаются в ответ бороться с популистами всеми доступными им средствами.

Например, представленная даже в бундестаге собственной фракцией немецкая ультраправая, известная своими симпатиями к России, партия «Альтернатива для Германии» попала недавно под проверку немецкой спецслужбы, Федерального ведомства по защите конституции. Это первый такой случай в послевоенной истории ФРГ.

До недавнего времени крепла и дружба России с право-популистским правительством Австрии. Российский президент Владимир Путин даже лично ездил на свадьбу министра иностранных дел этой страны. Но отношения охладели после шпионских скандалов. В частности, когда бывший сотрудник австрийского генштаба был обвинен в работе на российские спецслужбы.

Не скрывает Москва и активного сотрудничества с правящими в Венгрии популистами премьер-министра Виктора Орбана. Очень позитивно Кремль всегда отзывался и о чешском президенте-популисте Милоше Земане, который, в свою очередь, предлагал Евросоюзу признать присоединение Россией Крыма в обмен на денежную компенсацию для Украины.

Для чего «раскачивают»

Однако обвинения, выдвинутые против Сальвини, все же уникальны. Это не кредит на 9 млн евро от российского банка партии Марин Ле Пен, которая тогда называлась «Национальный фронт». До сих пор кредит Ле Пен был единственным доказанным полностью случаем прямого финансирования Москвой европейских политиков-популистов. Но в той истории все хотя бы было законно, а в случае с Сальвини речь явно идет о нарушении итальянского законодательства.

Известно, что право-популисты вполне могли рассчитывать на предстоящих выборах на четверть мест в Европарламенте. Сами они, в отличие от экспертов, говорили, что у них есть шансы побороться и за половину мандатов. Однако теперь в этом нет никакой уверенности.

Противники правых популистов, разумеется, поторопятся использовать новые сведения в предвыборной борьбе с ними. В той же Италии это явно будет не только либеральная оппозиция из Демократической партии, но и партнеры «Лиги» по правительственной коалиции из движения «Пять звезд». В Польше либеральная оппозиция и так уже собралась в блок, который главной своей целью ставит борьбу с евроскептиками, яркими представителями которых являются Качиньский и Сальвини.

Одним словом, Сальвини рискует утопить на этих выборах всех, кого затащил в свою лодку, то есть всю «консервативную» коалицию.

При этом, если подтвердятся обвинения, что коалиция сколачивалась на российские деньги, то и Москве придется отвечать на вопрос, зачем она так откровенно финансировала выборы в Европе и чего Кремль хотел добиться, как говорится, «на выходе».

Сами европейцы считают, что Россия пытается разделить Евросоюз и добиться его распада, чтобы ослабить другие европейские страны и повысить свое влияние. По крайней мере, именно такие выводы были сделаны в недавнем решении совета министров Европейского Союза, посвященному возможному влиянию Кремля на предстоящие выборы в Европарламент. В Москве наличие таких намерений, разумеется, отрицают.

Иван Преображенский, «Открытые медиа»