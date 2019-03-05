Второй пациент в истории медицины излечен от ВИЧ-инфекции 1 5.03.2019, 12:50

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Это доказывает реальность надежд на создание средства от СПИДА.

ВИЧ-инфицированный житель Лондона может стать вторым в истории медицины человеком, излеченным от вируса, вызывающего СПИД, передает «Радио Свобода».

Согласно результатам исследования, обнародованного журналом Nature, в организме пациента, которому три года назад были трансплантированы стволовые клетки человека, обладающего иммунитетом к вирусу иммунодефицита, не было обнаружено следов ВИЧ-инфекции. Если в организме пациента, чье имя не сообщается, не будет обнаружено инфекции в результате дальнейших исследований, то это будет доказательством реальности надежд на создание средства от СПИДА.

Первый успешный опыт излечения от ВИЧ-инфекции был предпринят 12 лет назад в результате пересадки костного мозга. Однако этот эксперимент с тех пор ученым не удавалось успешно воспроизвести, и он был очень тяжел для пациента. Масштабное применение трансплантации для лечения СПИДа нереалистично, говорит в интервью газете The New York Times Аннамари Венсинг из университета Утрехта, но этот результат вдохновляет исследователей, доказывая, что средство от СПИДа не является пустой мечтой.

В обоих случаях трансплантация костного мозга была проведена в качестве противораковой терапии, избавление от ВИЧ-инфекции оказалось побочным эффектом. В электронном письме в The New York Times так называемый "лондонский пациент" пишет, что известие о том, что он может быть излечен от рака и ВИЧ, было "сюрреалистичным".