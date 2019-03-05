Названы самые малоизвестные живописные города планеты 5.03.2019, 12:56

Первое место в списке занял городок под названием Мостар в Босния и Герцеговине.

Американский веб-портал Matador Network назвал семь самых недооцененных романтических городов мира. Первое место в списке занял городок под названием Мостар (Босния и Герцеговина), пишет «Сегодня».

"Несмотря на противоречивое прошлое, Мостар потрясающий город. Вы увидите старые турецкие домики, европейскую архитектуру, уютные улички, базары, магазины и кафе", – пишет автор статьи.

Одна из самых популярных достопримечательностей города – знаменитый Старый мост. Это современная копия древнего моста, полностью уничтоженного хорватскими боевиками в 1993 году.

Одним из развлечений туристов и традиционным заработком молодых людей города являются прыжки в реку Неретву с центра переправы (высота прыжка зависит от уровня воды в реке, от 24 до 30 метров). Поскольку вода в реке очень холодная, это занятие еще более рискованное и требует высочайшего мастерства и тренировок с раннего возраста. Практически традиция появилась сразу после постройки моста. В 1968 этот обычай получил официальный статус ежегодных состязаний, которые проводятся каждое лето в конце июля. В 2013 году было совершено 477 прыжков.

"Недалеко от города находится водопад Кравице. Там вы сможете поплавать, любуясь пышными боснийскими пейзажами", – резюмирует сайт Matador.

Список семи самых недооцененных романтических городов мира:

- Мостар (Босния и Герцеговина).

- Винья-дель-Мар, Чили.

- Кейптаун, Южная Африка.

- Будапешт, Венгрия.

- Антигуа, Гватемала.

- Квебек, Канада.

- Осака, Япония.