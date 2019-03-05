«Донецкая Мата Хари»: история перешедшей на сторону Украины танкистки 5.03.2019, 13:07

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Светлана Дрюк

Секретные документы о причастности России к войне на Донбассе могут быть переданы в СМИ.

Светлана Дрюк, командир единственного женского танкового экипажа в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" и прототип главной героини фильма "Ополченочка" студии "Лугафильм", с помощью украинских спецслужб покинула неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Она утверждает, что готова сотрудничать с украинскими властями и предать гласности документы о причастности России к конфликту в Донбассе, сообщает Радио Свобода.

Служба безопасности Украины в понедельник официально подтвердила, что бывшая начальница штаба "танкового батальона 11-го отдельного мотострелкового полка "Восток" 1-го армейского корпуса народной милиции ДНР" Светлана Дрюк была вывезена в Украину в результате длительной операции контрразведки СБУ. Телевизионный сюжет о "переходе Светланы Дрюк на сторону украинской армии" был показан вечером в воскресенье в ежедневной программе "Телевизионная служба новостей" (ТСН) на украинском телеканале "1+1". В нем утверждалось, что Дрюк не просто перешла на сторону Украины, но и привезла с собой из Донецка документы, свидетельствующие о причастности России к военному конфликту в Донбассе. Тем не менее, ни в сюжете ТСН, ни в официальном сообщении СБУ не говорится о том, в каком статусе сейчас находится Светлана Дрюк и предъявлены ли ей обвинения в участии в войне на стороне сепаратистов "ДНР".

Светлана Дрюк (позывной "Ветерок") еще в 2016 году стала медийной звездой федерального российского уровня. Сюжет о женском танковом экипаже в "ДНР" показал Дмитрий Киселев в "Вестях недели". В интернете можно без труда найти десятки видеороликов о Светлане, в которых она без стеснения рассказывает об участии в боевых действиях против украинской армии. В сюжете ТСН Дрюк также подтверждает, что ей доводилось "убивать", и поясняет: она бежала из "ДНР" после того, как влюбилась в работавшего в Донбассе под прикрытием сотрудника украинских спецслужб (он якобы и помог ей бежать в Украину, а затем вывез из Донецка детей Светланы – теперь в средствах массовой информации так называемых "ДНР" и "ЛНР" Дрюк называют не иначе, как "донецкой Мата Хари").

Чтобы обмануть командование, Светлана Дрюк якобы отпросилась съездить на лечение в российский Ростов-на-Дону. Дрюк утверждает, что до вчерашнего вечера в Донецке были уверены, что она находится в России.

С именем Светланы Дрюк связана и еще одна история: 9 мая в "ДНР" и "ЛНР" должна состояться премьера первого полнометражного фильма студии "Лугафильм" "Ополченочка". В нем рассказывается о трех женщинах, которые ради борьбы с "украинскими фашистами" и "правосеками" бросили домашние дела и пошли на войну, сформировав уникальный женский танковый экипаж. И хотя на официальном уровне создатели картины никогда не говорили, что прототипом главной героини была Светлана Дрюк, эта версия действительно кажется очевидной. Кадры со Светланой Дрюк и ее однополчанками в танке есть в неофициальном ролике о фильме.

Плакат фильма "Ополченочка"

В понедельник автор идеи фильма, руководитель военно-музыкального ансамбля "Новороссия" Роман Разум отверг в переписке с Радио Свобода версию о том, что прототипом "ополченочки" стала Светлана Дрюк. "Предатель не может и не является прототипом героя фильма "Ополченочка". Пока вы не посмотрите картину, вы не сможете понять, о чем и о ком идет речь. Ждите фильм, там будет много неожиданных сюрпризов", – написал Разум. Вскоре после этого в социальной сети "ВКонтакте" в официальном паблике компании "Казачья медиа группа", при поддержке которой снимался фильм, появилось сообщение в связи с событиями вокруг Светланы Дрюк. В сообщении говорится, что "базой для создания фильма" действительно послужил женский танковый экипаж, но не из "ДНР", а из "ЛНР". Кроме того, как говорится в заявлении "Казачьей медиа группы", реальным прототипом главной героини, "ополченочки", является Татьяна Дремова, без пяти минут вдова одного из лидеров сепаратистов в Луганске Павла Дремова. Дремов погиб в декабре 2015 года в результате взрыва машины, в которой он ехал на свадьбу с Татьяной. Сейчас Татьяна Дремова, уехавшая в Луганск из Санкт-Петербурга, является главным режиссером Луганского драмтеатра. Каким образом человек, ни разу не участвовавший в боевых действиях, мог стать прототипом командира женского танкового экипажа, в "Казачьей медиа группе" Радио Свобода не объяснили.

Сама Дрюк в полной версии интервью журналисту ТСН Андрею Цаплиенко говорит, что Роман Разум даже приезжал к ней, чтобы лично показать трейлер фильма. По ее словам, трейлер ей не понравился, потому что женщины в нем были показаны "слишком истеричными". Тем не менее, Разум поставил Дрюк перед фактом: фильм уже снимается и переписать сценарий невозможно.

Еще один важный эпизод в сюжете ТСН о Светлане Дрюк – ее слова о том, что взрывы на полигоне под городом Торез в Донецкой области в ноябре 2018 года на самом деле были взрывами уничтоженных украинскими диверсантами российских танков Т-72Б, в том числе новейшего модернизированного танка Т-72Б3. Власти самопровозглашенной республики тогда заявили, что речь идет "об утилизации неразорвавшихся боеприпасов". Авторы сюжета о бегстве Дрюк в Украину утверждают, что танки были взорваны "украинскими партизанами", хотя сама Светлана об этом в интервью не говорит.

Т-72 на совместных учениях танкистов "ДНР" и "ЛНР", 2017 год

Радио Свобода попросило Андрея Цаплиенко подробнее рассказать об истории Светланы Дрюк и о его впечатлениях от общения с "ополченкой-перебежчицей":

– На самом деле я знал о том, что Светлана Дрюк находится на подконтрольной Украине территории, еще в январе. Мы встречались с ней два раза. Мое участие в этой истории, к сожалению, ограничивается ролью журналиста, сделавшего репортаж. Почему "к сожалению"? Насколько я знаю, в этой истории есть совершенно кинематографические повороты, о которых мы сказать не можем, потому что идет следствие. Опубликовав некоторые детали операции, которые нам так или иначе стали известны, мы поставили бы под угрозу жизни людей, которые сейчас работают на оккупированных территориях. Могу лишь сказать, что это абсолютно блестящая операция украинской контрразведки на уровне ЦРУ или "Моссада". В плане исполнения ее, наверное, можно сравнить только с историей, когда израильтяне "вытянули" из Великобритании через Италию в Израиль так называемого "ядерного шпиона" Мордехая Вануну. Здесь было еще сложнее, потому что вытаскивать приходилось не только Светлану, но и ее детей. Операция была проведена в несколько этапов.

– Мне не удалось оперативно получить ответ на этот вопрос в СБУ, может быть, вы знаете: в каком статусе сейчас находится в Украине Светлана Дрюк? Предъявлены ли ей обвинения? Возбуждено ли уголовное дело в связи с информацией о ее участии в боевых действиях?

– Насколько я знаю, она является фигурантом дела. В данный момент идет следствие. Она, скажем так, не отказывается от ответственности. Деталей следствия я не знаю. Нас интересовали детали операции, какую информацию она привезла с собой, доказательства присутствия российских войск на территории Украины, присутствия российской военной техники, схемы, по которым эта техника направлялась и направляется сюда. Нас интересовало, какие новые образцы техники испытываются здесь на украинцах и, главное, существуют ли планы массированного вторжения российских войск на украинскую территорию. На все эти вопросы мы получили ответы.

– В вашем сюжете говорится о российской технике, которая якобы была уничтожена украинскими диверсантами на полигоне под Торезом в ноябре 2018 года…

– Она не "якобы" была уничтожена. Я вам могу назвать даже точное количество техники, которая там находилась. Это произошло 18 ноября. Там горели танки так называемого "11 полка 1-го армейского корпуса ДНР". Там было 9 танков Т-72Б, номера 410, 411, 412 и далее до 418-го. Также там был один танк Т-72Б3, он был без номера, так называемый "танк-призрак". Этот танк специально пригнали для испытаний на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Он был произведен в 2011 году. Танк по своим параметрам прекрасный, он приближается к Т-90. Этот танк также подорвали. Всего 8 танков было уничтожено полностью, два танка пострадали частично, часть танков сейчас используется на полигоне в качестве мишеней. Кроме этого, насколько я знаю, сгорели 2 единицы автомобильной техники. Вот такой был результат действий украинских партизан.

– В самой "ДНР" говорят, что сообщения о диверсии – фейк, а речь на самом деле шла об утилизации боеприпасов. Светлана показала вам какие-то доказательства версии о партизанах? Они показались вам убедительными?

– Светлана Дрюк участвовала в отправке в Россию людей, которые должны были получать новую технику взамен подорванной. Россияне где-то в районе 22 ноября передали в 11-й полк два танка Т-64БВ и два автомобиля "КамАЗ". Эти танки были без динамической защиты, без дополнительного оборудования. Так что потери возместить 11-му полку не удалось. Позже они получили еще 6 боевых машин Т-72Б, тоже без защиты и допоборудования. Мы знаем, что в этих танках не было даже сидений для экипажей! Взрыв видели и слышали многие в Торезе. Это был очень мощный взрыв. Башня от танка во время взрыва отлетела на 300 метров и упала между казармами. С разных сторон его показывали, в том числе в соцсетях. Пусть в "ДНР" говорят о "фейке", на самом деле это факт и ему есть подтверждения из разных источников.

– Светлана Дрюк сказала, что теперь готова воевать за Украину. Эти ее слова вызвали неоднозначную реакцию в украинском обществе – люди опасаются, что она снова может предать, как уже однажды сделала.

– Реакция людей совершенно естественна. Конечно, ожидать, что Украина примет ее с распростертыми объятиями, сложно. Достаточно много людей были на фронте. Достаточно много людей потеряли своих близких, в том числе в тех сражениях, в которых участвовала Светлана. Чувства и эмоции понять можно. Ее желание помочь мне показалось искренним. Мне показались искренними заявления, которые она сделала: о том, что она готова взять в руки автомат, сесть на украинскую технику и отправиться на фронт, что она готова помогать спецслужбам в любом качестве. Другое дело, как это воспримет Украина. То, что мы видим со стороны, – она действительно сотрудничает с контрразведчиками, следствием, силовыми структурами в желании хоть чем-то компенсировать ту вину, которую она чувствует. Вообще, я отметил, что Светлана – очень работоспособный человек. До войны она была обычным строителем, обычным прорабом на стройке. И вот она запрыгнула в социальный лифт вместе с войной. Этот лифт поднял ее так высоко только потому, что она очень работоспособна и имеет системное мышление. Когда я с ней говорил, у меня было ощущение, что у нее вся информация разложена по полочкам. Все, что она помнит, что она знает, что она видела, она совершенно четко раскладывает в своей голове по полочкам и в нужный момент извлекает необходимые файлы, вспоминает все до деталей, до фамилий, до дат. Я действительно был удивлен этой ее способности. Те люди, которые с ней работают, проверяют информацию, которую она дает. Как говорят в спецслужбах, эта информация "бьется", то есть соответствует тому, что уже знают в украинской контрразведке.

– История с фильмом "Ополченочка". Его создатели сейчас говорят, что Светлана Дрюк не имеет к картине никакого отношения.

– Само собой. Но куда деть факт, что они Светлане и барышням из ее экипажа отправляли на вычитку сценарий? Куда деть факт, что они приезжали и с ними общались? И, самое главное, они просто взяли видео этого экипажа – на тот момент единственного женского экипажа на оккупированных территориях – и включили в тизер своего фильма? Пусть выкручиваются теперь. Я бы посоветовал им доснять финал "Ополченочки". Представьте себе: танк, на котором едет "ополченочка", взрывается. Она выходит с совершенно черным от копоти лицом и, смывая кровь со лба, выходит из тумана, видит украинский флаг, падает на колено и целует его. Такой финал был бы очень кинематографичен и спас бы этот так называемый "блокбастер" от смеха зрителей, которые будут его смотреть, – фантазирует Андрей Цаплиенко.

Представители "народной милиции ДНР" уже заявили российским информационным агентствам, что Светлана Дрюк "не переходила на сторону ВСУ", а "была похищена" украинскими спецслужбами. Похищение, по версии представителей "ДНР", произошло на территории Молдовы. "Нелепые заявления" Дрюк в самопровозглашенной республике объяснили "изуверскими методами воздействия на Светлану через родных и близких ей людей". В "народной милиции" также добавили, что Светлана Дрюк с 2014 года "активно участвовала в боевых действиях по уничтожению противника, за что неоднократно поощрялась командованием части", в том числе – медалью "За воинскую доблесть". В начале 2019 года Дрюк якобы была уволена из рядов "народной милиции" в связи с ухудшением здоровья.

Бывший командир сепаратистов в "ДНР" Игорь Стрелков в публикации в социальной сети "ВКонтакте" уже призвал "повесить Светлану Дрюк за измену". В таком же духе выдержаны и десятки других комментариев в социальных сетях, оставленных жителями неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

Вывоз Светланы Дрюк из "ДНР" – не первая подобная операция украинских спецслужб. В августе 2018 года с территории Донецкой области Украины, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами, СБУ смогла вывезти бывшего "министра культуры ДНР" Юрия Лекстутеса.

Как сообщили тогда в СБУ, Лекстутес сам обратился к украинским спецслужбам с просьбой помочь покинуть Донецк, воспользовавшись программой "Тебя ждут дома". Эта программа предусматривает амнистию для тех членов сепаратистских формирований, которые готовы передать себя в руки украинских властей и сотрудничать с ними. За время действия программой воспользовались около 200 человек.