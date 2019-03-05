Возмущенные минчане вышли протестовать к строительной площадке бизнес-центра 5.03.2019, 13:25

Фото: svaboda.org

Они держали плакаты «Стоп беспредел» и «Стройка незаконна».

К строительной площадки бизнес-центра на минской улице Толбухина сегодня вышли местные жители с плакатом «Стоп беспредел». Они получили письмо из Мингорисполкома, где власти требуют немедленно прекратить стройку. Однако уже три недели здесь не прекращаются работы, передает «Радыё Свабода».

Власти присылают местным жителям противоречивые ответы. В одних они пишут, что строительство должно быть приостановлено. Об этом написано в письме из Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

«В настоящий момент Мингорисполком поручил администрации Первомайского района и инспекции департамента контроля и надзора за строительством по городу Минску принять необходимые меры по немедленной приостановке строительно-монтажных работ на объекте до урегулирования вопроса по коррекции проекта», - написано в письме от 4 марта.

В конце января строительство действительно было приостановлено. Это произошло после встречи местных жителей с председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком. Но c 16 февраля работы на строительной площадке возобновились.

В последнем ответе из департамента контроля и надзора сказано, что строительство ведется на основании решения Мингорисполкома. Также и в прежних письмах Мингорисполкома говорится о том, что оснований для приостановления стройки нет.

«Комитет архитектуры пишет, что Мингорисполком дал поручение срочно приостановить. А Мингорисполком сам говорит, что нет оснований», - сказала Галина Синилевич, одна из активных жительниц.

Ранее городская прокуратура Минска нашла нарушения при проектировании бизнес-центра во дворе между улицей Толбухина и проспектом Независимости. Оказалось, что застройщик подал на экспертизу недействительные документы.

По словам Галины Синилевич, местные жители теперь будут обращаться в Генеральную прокуратуру и администрацию Лукашенко. Они уверены, что строительство с самого начала ведется с нарушением закона.