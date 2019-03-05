«Баста»: Лукашенко побежит первым 3 5.03.2019, 13:15

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Фото: «Радыё Свабода»

Если, конечно, успеет.

Министерство по налогам и сборам обнаружило, что делиться своими небольшими доходами с чиновниками-паразитами никто не хочет. С 11 по 15 марта в Беларуси объявлена охота на граждан, «нелегально» сдающих свои квартиры. Налоговики просят звонить им и анонимно стучать на соседей, пишет телеграм-канал «Баста».

Белорусов уже не впервые настоятельно просят доносить друг на друга, на соседей и коллег. Это не инициатива отдельных чиновников или министерств, а государственная политика.

Следствие детских травм неуверенного в себе деревенского парня, над которым глумились сверстники. Рецидив психологических травм юности, полученных из-за постоянного унижения со стороны окружающих. Отпечаток, наложенный работой вертухаем в шкловской колонии.

Именно оттуда, из зоны, многие повадки Лукашенко. Задача вертухая — сделать так, чтобы заключенные сторонились друг друга, подозревали в каждом стукача. Сложно организовать бунт или побег, если никому не веришь.

Но есть и обратная сторона медали. Стукачи и рабы ненавидят хозяина-пахана особой, непонятной обычному человеку, животной ненавистью. Не зря их бунты прозвали «беспощадными». Бывалые вертухаи бегут с охваченной восстанием зоны первыми, понимая, что их ждет. Побежит первым и Лукашенко — несмотря на хвастливые заявления. Если, конечно, успеет.