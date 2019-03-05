В России засекретили результаты опроса о профсоюзе Навального 5.03.2019, 13:17

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Алексей Навальный

Гражданам РФ задали три вопроса об оппозиционном политике.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках февральского опроса о роли и месте профсоюзов узнал мнение россиян и о проекте "Профсоюз Навального", однако не стал публиковать эти данные в отчете, обнародованном на своем сайте 1 марта. Об этом во вторник, 5 марта, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источник во ВЦИОМе, а также на одного респондента, попавшего в выборку этой организации, пишет dw.com.

Как сообщает издание, опрос, проводившийся 12 февраля, состоял из трех групп вопросов. Первая касалась зарплат бюджетников и указов президента по их повышению, вторая - профсоюзов в целом. Результаты по этим вопросам и были опубликованы 1 марта. Третья группа вопросов, результаты по которым не попали в официальный отчет, касались оппозиционера Алексея Навального.

Отношение к Навальному

Социологи выясняли, знают ли респонденты Навального, как они относятся к нему и организуемым им акциям протеста, а также считают ли они, что Навальный и его сторонники способны изменить ситуацию в России к лучшему и найти решение острых проблем. ВЦИОМ также интересовал вопрос о том, какие цели, по мнению респондентов, преследует Навальный - привлечь внимание властей к проблемам или повысить собственную популярность.

Отдельная группа вопросов была посвящена "Профсоюзу Навального", который обещает добиваться увеличения зарплат бюджетников до установленного президентом уровня.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров отказался комментировать эту информацию.