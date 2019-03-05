«Живут за наши деньги и не могут обеспечить нашу безопасность!» 4 5.03.2019, 13:46

3,004

Гомельчанка рассказала о «чиновниках-тунеядцах».

Жительница Гомеля Оксана Филипенко, обеспокоенная своей безопасностью, в течение нескольких месяцев пыталась добиться установки железных дверей в квартирах-коммуналках своего дома. Многочисленные обращения к гомельским властям не изменили ситуацию и теперь положение ухудшилось — месяц назад именно здесь произошло убийство, сообщает «Гомельская весна».

Дом № 14 по улице Урицкого ранее принадлежал железной дороге, но позднее был передан в коммунальную собственность. Несмотря на то, что большинство квартир были приватизированы (так поступила и Оксана Филипенко), администрация Новобелицкого района фактически перевела здание в разряд общежитий. В результате данного решения кухни и санузлы некоторых квартир-коммуналок стали официально считаться местами общего пользования. Доступ в большинство таких квартир свободный — за годы эксплуатации на многих деревянных дверях сломаны замки.

«У нас сейчас 40 % находится в коммунальной собственности, а 60 % принадлежит жильцам. При этом по техническому паспорту у нас — многоквартирный дом с полноценными квартирами, а квартир, которые фактически являются общежитиями — 16 на два подъезда. В шести из них жители уже сами поставили себе обновленные двери, а в 10 так и остались старые деревянные двери, которые находятся в очень плохом состоянии и обеспечивают свободное проникновение посторонних. Я не понимаю почему из-за этого я должна подвергаться опасности.

Ведь на сегодняшний день я даже не могу обратиться в милицию, потому что если двери в такой квартире сломают, то представители МВД даже проверить не смогут сегодня это сделали или вчера и, соответственно, даже не будут реагировать на различные опасные инциденты в наших подъездах».

Этот случай выглядел бы как простой вопрос жилищно-коммунального характера, если бы не трагическое событие, произошедшее в ее подъезде совсем недавно. По словам Оксаны Филипенко житель одной из таких квартир-коммуналок (в которой к тому времени остался проживать только он один) привел в гости женщину, труп которой со следами насильственной смерти был обнаружен 11 февраля.

«Я напугана этим событием и мне особенно жалко из-за того, что именно об этом я и сигнализировала нашим властям всеми доступными способами. Уже и к коммунальным службам обращалась, и к главе Новобелицкого района Сергею Казачку на прием ходила, и городское и областное ЖКХ прошла. И везде один ответ – ваша жизнь в безопасности, можете не переживать. А теперь видите, чем все это кончилось?!».

Заместитель председателя облисполкома Владимир Горбачев посоветовал активистке обратиться к руководителю горисполкома. По словам Филипенко, Петр Кириченко в устной форме ее просьбу поддержал, но со времени посещения его во время личного приема 23 января ситуация никаким образом не изменилась.

«Дело уже нешуточное. Меня здесь могут убить в любой момент и это уже не фигура речи. Из-за бесхозяйственности гомельских властей одну женщину уже убили в нашем подъездзе. Неужели мы нашим чиновникам нужны только для зарабатывания денег за счет наших коммунальных платежей и налогов, и они не в состоянии даже обеспечить нашу безопасность?», - рассказывает гомельчанка.

Ранее Оксана Филипенко вместе с еще одной жительницей дома — Еленой Гринько объявляли голодовку и готовили обращение к Лукашенко, чтобы тот лишил их белорусского гражданства. Таким способом они пытались привлечь внимание к «искусственно созданным коммунальным беспорядкам» и «невыполнению местными властями обязательств по обустройству жизни жителей города».

Из-за подвешенного статуса собственности различных квартир в доме его жители не могли заключить договора с энергетиками на обеспечение квартир, так как районное коммунальное предприятие делало это от своего имени как для общежития. В ответ на действия активисток местные власти пообещали тогда решить все волнующие их вопросы и разрешить доприватизировать подсобные помещения по остаточной стоимости.