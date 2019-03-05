Хуан Гуаидо: Мы сильнее, чем когда-либо 5.03.2019, 13:35

Хуан Гуаидо

ФОТО: ZUMA

Президент призвал жителей Венесуэлы к протестной мобилизации.

Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо после возвращения на родину призвал венесуэльцев выйти 9 марта на антиправительственные протесты, сообщает 5 марта АР (перевод - «Гордон» ).

"Диктатура должна понимать, что мы сильнее, чем когда-либо. Мы продолжим протесты, продолжим мобилизацию", – подчеркнул Гуаидо.

Он планирует провести встречу с профсоюзами работников государственного сектора.

Он отметил, что противники режима Николаса Мадуро осознают риски, с которыми сталкиваются, однако это их не останавливает.

Напомним, 15 января подконтрольный оппозиции парламент признал Мадуро узурпатором.

Гуаидо на этой неделе посетил Бразилию, Аргентину, Парагвай и Эквадор. 4 марта он вернулся в Венесуэлу. Политик подчеркнул, что миграционная служба не препятствовала его возвращению, несмотря на запрет Верховного суда покидать ему страну. В качестве доказательства он продемонстрировал свой паспорт.