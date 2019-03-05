История забытая и на Востоке, и на Западе 5.03.2019, 14:16

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Из двух миллионов погибших жителей Беларуси 800 тысяч были евреями.

"В пограничном белорусском городе Брест рабочие обнаружили останки почти тысячи убитых евреев, что проливает свет на часть истории, по разным причинам забытой на Востоке и Западе", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (перевод – inopressa.ru).

Как отмечает автор статьи Иво Мийнссен, работы по строительству жилого комплекса класса люкс в Бресте, где в середине января были найдены первые останки, были прекращены лишь тогда, когда информация о массовом захоронении появилась в газетах и соцсетях. За полтора месяца специалисты обнаружили останки почти 800 человек с огнестрельными ранениями. Останки сотен других людей, возможно, лежат в земле в районе бывшего брестского гетто, говорится в статье.

"Тот факт, что ни одна другая страна не потеряла в процентном соотношении большей части своего населения во Второй мировой войне, чем бывшая советская республика между Польшей и Россией, на Западе почти неизвестен, - указывает журналист. - По скромным подсчетам, в период с 1941 по 1944 год жертвами жестокой фашистской оккупации стали, как минимум, два из тогдашних девяти миллионов белорусов. Из них около 800 тыс. были евреями, о чем в Беларуси опять же вряд ли кто знает. Советское послевоенное изложение истории упорно отказывало им в особом статусе жертв; для Советского Союза "Великая Отечественная война" была коллективным, героическим самопожертвованием, и 27 млн погибших не должны были разделять этнические различия. Это особенно касалось евреев, ведь после создания государства Израиль в 1948 году склонный к паранойе диктатор Иосиф Сталин переживал за лояльность этого меньшинства".

По словам 72-летнего историка Игоря Наймушина, в школьные годы он не изучал Холокост. По его оценке, в Бресте к началу войны проживало около 30 тыс. евреев или более. То, что о погибших во время оккупации евреях сегодня не вспоминает никто, удивляет историка так же мало, как и неожиданное обнаружение массового захоронения. "Немецкая война против гражданского населения Беларуси, преследование предполагаемых и действительных коллаборационистов победоносной советской армией и смещение Польши на Запад после 1945 года привели к почти полному обмену населением во всем регионе.

"Просто-напросто никого не осталось, кто вспоминал бы о войне", - считает Наймушин".

"Те, кто вспоминал, после пережитого насилия были мало заинтересованы в том, чтобы привлекать общественное внимание к спорным темам", - отмечает издание.

Советская легенда о героях сохранилась и при Лукашенко: "в открытом в 2014 году помпезном музее истории Великой Отечественной войны в Минске лишь один зал из десяти посвящен теме оккупации. Там упоминается и Холокост. Приоритет отдается военным победам и ожесточенному сопротивлению партизан".

"В Бресте - это подтвердили несколько собеседников - большей части городского населения тоже мало интересно обнаруженное недавно массовое захоронение", - указывает Мийнссен. Правда, среди прочего, около 1 тыс. жителей подписали здесь петицию с требованием прекратить строительство и создать на территории мемориальный комплекс, однако, по словам хорошо информированного местного наблюдателя, этот проект мало реалистичен: "земля в центре города слишком дорогая для того, чтобы строить здесь парк, говорит он. По его словам, и строительная компания, и городская администрация как собственница земли имеют свои финансовые интересы в этом деле. (...) Противники проекта указывают на то, что перед началом строительства грунт должен был быть обследован, и предполагают, что имели место взятки".

Тем не менее, городские власти договорились с еврейской общиной о переносе останков и их захоронении на одном из кладбищ. "При имеющихся обстоятельствах это, вероятно, лучший компромисс, на которой может надеяться еврейская община", - заключает Мийнссен.