закрыть
5 марта 2019, вторник, 17:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Белорусский рубль снова подешевел к доллару

  • 5.03.2019, 15:36
  • 1,250

В Минске прошли очередные валютные торги.

На валютных торгах в Минске 5 марта доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс доллара США вырос на 0,0015 рубля (0,07%) и составил 2,1431 рубля.

Курс российского рубля увеличился на 0,0032 рубля (0,1%) и составил 3,2582 белорусского рубля за 100 российских.

Курс евро снизился на 0,0033 рубля (на 0,14%) и составил 2,4272 рубля.


популярное за неделю

Мнение

Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман
Большая стирка
Большая стирка Ирина Халип
Кредитная пирамида по-белорусски
Кредитная пирамида по-белорусски Валерий Карбалевич