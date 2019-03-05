Белорусский рубль снова подешевел к доллару 5.03.2019, 15:36

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В Минске прошли очередные валютные торги.

На валютных торгах в Минске 5 марта доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс доллара США вырос на 0,0015 рубля (0,07%) и составил 2,1431 рубля.

Курс российского рубля увеличился на 0,0032 рубля (0,1%) и составил 3,2582 белорусского рубля за 100 российских.

Курс евро снизился на 0,0033 рубля (на 0,14%) и составил 2,4272 рубля.