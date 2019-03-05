Семь простых советов для тех, кто хочет начать день правильно 5.03.2019, 14:33

Пробуждение является очень важным этапом в жизни человека.

Важно правильно просыпаться, чтобы день приносил удовольствие, человек был полон сил и энергии, пишет healthinfo.ua.

Лайфхак №1: планируйте перед сном

Перед сном важно запланировать следующий день, так как это поможет проснуться в более добром и приятном расположении духа. Большинство из нас просыпаются в плохом настроении из-за неправильного настроя. А очень важно думать о приятном перед сном, спланировать день, чтобы он не проходил хаотично. Так день будет начинаться правильно.

Лайфхак №2: яркие цвета

Известно, что яркие краски при пробуждении позволяют организму выработать мощный выброс адреналина и всплеск энергии. Это не значит, что нужно срочно перекрашивать стены в яркие тона, лишь бы начать день правильно. Однако не будет лишним окружить себя чем-то ярким. Мы понимаем, что в спальне редко это делают, предпочитая спокойные и даже темные тона. Но всё же стоит задуматься над проникновением в вашу жизнь чего-то яркого, например, подушки, игрушки или же картины. Также можно обзавестись ярким халатом или пижамой, чтобы после того, как проснулся, было в жизни что-то заводное. Именно так стоит начинать день.

Также следует впустить в вашу жизнь утром солнечный свет. Это позволит остановить выработку мелатонина, который ответственен за погружение в сон. Также солнце повысит уровень серотонина, то есть гормона, который повышает настроение. Если невозможно справиться с помощью солнца, то хотя бы просто включите свет в комнате.

Лайфхак №3: вдохните свежего воздуха

Известный факт: в тёплом помещении легче засыпается. Однако уже утром вы будете чувствовать себя не самым бодрым человеком на свете. Всё дело в проветривании комнаты для сна. Для эффективного пробуждения следует открыть окно хотя бы на маленькую щель, дабы свежий воздух проникал внутрь. Это позволит начать день правильно, так как голова будет легкой, а самочувствие гораздо лучше.

Лайфхак №4: цветочные ароматы

Также начать день правильно позволят цветы. В вашем доме должны быть растения, которые дарят радость, энергию и бодрость при одном только взгляде на них. Особенно это проявляется на женщинах. А мужчины могут этого не признавать, но и на них цветы оказывают благотворное влияние, в том числе при пробуждении.

Лайфхак №5: представляйте

Проснувшись рано утром, мы как правило спешим всё успеть. Надо сходить в душ, накраситься, привести себя в порядок, успеть бы позавтракать ещё! Но спешка в таком деле ни к чему. Надо научиться правильно просыпаться. Для этого желательно открыть глаза и тут же их закрыть. В этот момент необходимо начать представлять образ себя: активного, целеустремленного, сильного человека. Визуализация может помочь в стимуляции работы головного мозга, что приведет к реальной активности в жизни.

Лайфхак №6: ставьте будильник на правильное время

Очень часто люди ставят сразу несколько будильников, не могут проснуться после звона одного, ставят на попозже, отключив один. Этот подход крайне не правильный. Стоит поставить всего лишь один будильник и приучить себя просыпать только в то время, когда вам действительно нужно. Никаких трёх-четырёх будильников. Иначе вы будете чувствовать себя разбитым и невыспавшимся. А с одним звонком утром вы будете начинать день правильно, энергично и бодро.

Лайфхак №7: выпивайте стакан воды

С утра требуется выпивать один стакан воды. Это необходимо для того, чтобы восполнить жидкость, утраченную за ночь, и запустить работу всех систем, в том числе кишечника. Это крайне важно для правильного начинания дня. Если организму будет недостаточно воды, то вы будете чувствовать себя усталым, настроение будет на нуле.