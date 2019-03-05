Атака генералов и мошенников 5.03.2019, 15:59

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Фото: Floren Vergines / AFP

Как Кремль пытается закрепиться в Африке.

В охваченном беспорядками Судане российские наемники стали инструкторами для силовых структур диктаторского режима. В Центральноафриканской республике российский советник вручает короны победительницам местных конкурсов красоты. В Мадагаскаре генералы и политтехнологи из России вмешиваются в выборы, оказывая давление на кандидатов. В Ливии сотрудники нелегальных русских ЧВК хотят прийти на помощь бывшему каддафистскому генералу, ведущему борьбу за власть. Кремль все глубже погружается в дела черного континента, надеясь найти на его истерзанной войнами земле золото, алмазы и вернуть себе былое геополитическое влияние. «МБХ Медиа» рассказывает о войнах, политтехнологиях и экономике этой экспансии в Африку.

Протоптанные тропы

В годы холодной войны африканский континент был ареной противостояния двух враждующих военно-политических блоков — НАТО и стран соцлагеря. СССР отправлял военных советников и оружие «дружественным» режимам в Анголе, Мозамбике, Эфиопии и во многих других государствах. США и их союзники помогали прозападным африканским правительствам, а также повстанческим антикоммунистическим движениям в тех же Анголе, Мозамбике. При поддержке Запада эритрейские сепаратисты воевали с марксистскими властями Эфиопии, вооруженными Москвой. Войны шли в Намибии, Родезии, Заире, Чаде.

Для многих военных хунт лучшим способом получить финансирование и горы оружия была клятва в верности марксистской идеологии. Или напротив — объявление себя борцами с коммунизмом. Иногда одно и то же правительство меняло внешнеполитическую ориентацию исходя из текущих, ситуационных расчетов — как например, режим сомалийского диктатора Мохаммеда Сиада Барре.

После краха соцлагеря Россия, погруженная в экономический и политический кризис, практически полностью свернула присутствие в Африке — у страны не было денег даже на выплаты зарплат своим бюджетникам. Россияне оставили на «черном континенте» только многомиллиардные долги местных нищих республик, которые было невозможно взыскать. На внутрироссийском политическом фронте воспоминания о том, как «коммунисты кормили африканских вождей», стали популярным пропагандистским приемом либералов и националистов против компартии.

Эфиопский режим Менгисту Хайле Мириама, лишившись поддержки Москвы, в 1991 году рухнул под ударами повстанцев. Но большинство африканских правительств, в годы биполярного мира декларировавших «курс на социализм», своевременно забыли левую риторику и начали учиться жить в новых реалиях.

Все стало меняться после 2014 года. Началось новое противостояние России и Запада, которое некоторые эксперты называют «второй холодной войной». В результате аннексии Крыма и донбасской войны Кремль оказался в жестком конфликте с США и другими странами НАТО. Путин попытался вырваться из международной изоляции, начав «антитеррористическую операцию» в Сирии, но эта «операция» по сути превратилась в войну за укрепление режима Башара Асада, и конфронтация с Западом лишь усилилась. Теперь путинский Кремль, вновь следуя логике холодной войны, словно старой советской привычке, начинает экспансию в страны третьего мира — в первую очередь в Африку. Государственные информагентства и прокремлевские медиа выходят с бравурными материалами о том, как «Россия возвращается на африканский континент», теснит там США и европейцев.

Современная РФ, в отличие от СССР, не имеет сколь-либо внятной идеологии, пригодной для экспорта, и привлекательного (пускай и утопичного) образа будущего. Если раньше претендующий на покровительство режим должен был провозгласить курс на «построение социализма» и «народной демократии», то теперь в сферу внимания Москвы попадают правительства, у которых просто по тем или иным причинам не складываются отношения с Западом. Яркий пример — Судан, возглавляемый бессменным лидером Омаром аль-Баширом, в отношении которого Международный уголовный суд выписал ордер на арест за военные преступления и геноцид в Дарфуре.

Исходя из собственных представлений о том, как «ведут дела американцы», Кремль формирует гибридный стиль проникновения в Африку. Это сочетание военно-технического сотрудничества, политтехнологической поддержки, а также помощи со стороны формально негосударственных, но на практике полностью контролируемых военизированных наемнических структур.

Ввиду колоссальной разницы между экономическими потенциалами СССР и современной России, в Кремле пытаются не просто тратить деньги на африканские проекты, но и хоть что-то зарабатывать на природных ресурсах тех стран, которые берутся под опеку. Часть расходов на африканские операции в рамках «частно-государственного партнерства» перекладывается на бизнес-структуры, подконтрольные политическому руководству РФ.

«Послать пару сотен парней, чтобы поддержать [удобного для Кремля] президента — не очень дорого», — говорит Питер Фам, глава Африканского центра Атлантического совета в Вашингтоне.

Печальная история экономической экспансии

С экономической составляющей африканской экспансии Кремля не все обстоит гладко. Товарооборот с африканскими странами южнее Сахары у России невелик. По словам старшего эксперта Института экономической политики Сергея Жаворонкова, Африка — это континент «экономически абсолютно ничтожный». Численность населения Африки — около 16% от населения планеты. При этом ВВП Африки — чуть более 1% мирового ВВП.

Общая торговля со всеми странами Африки, по данным Жаворонкова, составляет у России всего 3% от общего объема внешней российской торговли. Это $18,5 млрд торгового оборота из общих $587 млрд по итогам 2017 года. Для сравнения, товарооборот США с африканскими государствами в 2017 году равнялся $38,5 млрд.

При этом даже из этих африканских 3% российской торговли «черная Африка» (то есть страны, расположенные южнее Сахары и населенные по большей части народами негроидной расы) составляет малую часть. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью изданию Hommes d’Afrique приводил следующие цифры: в 2015 году товарооборот с «черной Африкой» составил $2,2 млрд, в 2016 году — $3,3 млрд, в 2017 году — $3,6 млрд.

Львиная доля африканской торговли России приходится на Египет, самого интересного торгового партнера на континенте — то есть не на «черную «Африку». В Египет мы экспортируем свою продукцию (в основном зерно) на $6 млрд и совсем немного импортируем. На втором месте другая страна северной, арабской Африки — Алжир. Там мы экспортируем на $4 млрд (в основном продукцию машиностроения) и импортируем на $9 млн (продукцию сельского хозяйства — фрукты, орехи и т. п.).

Как рассказал Сергей Жаворонков, в «черной Африке» один из наиболее заметных примеров российского экономического проникновения — Гвинея. В Гвинее «Русскому алюминию» принадлежат крупные месторождения бокситов, и именно Гвинея обеспечивает более половины потребления бокситов «Русского алюминия». Добыча бокситов в Гвинее очень выгодна. Они добываются там открытым способом, содержание руды составляет примерно 50%. В России же добыча бокситов осуществляется закрытым способом, то есть в шахте, и руды в российских бокситах меньше. В Гвинее последние 10 лет неустойчивый политический режим, хотя и демократический. В стране две основные этнические группы, их кандидаты борются на выборах. Недавно посол России в Гвинее сделал в эфире местного телевидения скандальное заявление о том, что «Конституция — это не догма» и «нужно адаптировать Конституцию к реальности, а не реальность к Конституции», имея в виду возможность для действующего президента выдвигаться на третий срок.

С точки зрения успешных экономический проектов, важных для российских предприятий, Гвинея — хороший пример. С другими государствами дела обстоят не так хорошо. «Лукойл» создавал совместное предприятие, которое должно было искать и добывать нефть в Нигерии, Камеруне и Гане. Но затем «Лукойл» вышел из всех этих проектов с большими убытками. В Танзании Росатом пытался добывать уран. Но сейчас этот проект заморожен пока до 2020 года в связи с тем, что цены на уран на мировом рынке упали, и как минимум на пару лет этот проект стал нерентабельным.

Неприятная история произошла и с Южной Африкой. Несколько лет обсуждалось, что Россия будет строить в ЮАР новые атомные станции. Очевидно, что Москва потратила немало денег с целью расположить к себе предыдущего южноафриканского президента Джейкоба Зуму. Но его отстранили от власти, и новый президент Сирил Рамафоса объявил о том, что ЮАР отказывается от строительства АЭС и вообще не считает это правильным направлением в электроэнегретике.

В Зимбабве имеются крупные месторождения платины. С 2012 года там создавались совместные предприятия с участием ВЭБ и Ростехнологий. Однако в последствии ВЭБ и Ростехнологии из Зимбабве ушли. В стране осталась компания Vi Holding Виталия Мащицкого. Но и у нее дело практически не двигается. Существует совместное предприятие, однако добыча до сих пор не начата, и непонятно, кто все это будет финансировать — нужны многомиллиардные инвестиции в долларах, и у Мащицкого, видимо, этих средств нет. Российские госкомпании, которые раньше выступали партнерами, вышли из проекта, по каким-то причинам решив, что с африканцами каши не сваришь.

В Буркина-Фасо добывает немного золота «Северсталь». Но в общем масштабе бизнеса «Северстали» — это не такие существенные цифры.

По мнению опрошенных экспертов, изучавших африканскую экономическую проблематику, в странах «черной Африки» российские компании могут вести бизнес, но этот бизнес нуждается в подкреплении силовым ресурсом.

«Можешь давать взятки, но тебя все равно кинут. И даже там, где вроде как нет войны (например Зимбабве, ЮАР), очень большое расстояние от подписания контракта до его реализации. Конечно, кто-то, имея силовой ресурс, может куда-то сунуться, но лично я бы не советовал этого делать даже всяким „пригожиным“. Работать в этих регионах — это как стричь свинью. Шерсти мало, а визгу много», — считает экономист Сергей Жаворонков.

Под лозунгом борьбы с пиратами и террористами

Как и в советское время, огромное внимание уделяется наращиванию военно-технического сотрудничества с африканцами — и тут уж точно соображения экономической выгоды у Кремля отходят на второй план.

По данным Reuters, с 2014 года Россия заключила множество соглашений о военном сотрудничестве со странами Африки, расположенными южнее Сахары. Как правило, договоры заключаются на пять лет с возможностью последующей пролонгации. Иногда эти соглашения по «борьбе с терроризмом и пиратством» носят символический характер и еще даже не вступили в силу. Но к ряду договоров в Кремле относятся серьезно.

В 2015 году заключено соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Камеруном. В этом же году было подписан меморандум о сотрудничестве в области кораблестроения между Россией и Экваториальной Гвинеей (общее соглашение о военно-техническом сотрудничестве подписали еще в 2011 году). Интересно, что до 2014 года Экваториальная Гвинея, обладающая довольно сильным по африканским меркам военным флотом) активно развивала сотрудничество в области кораблестроения с Украиной, а подготовка гвинейских моряков осуществлялась в украинском Севастополе. После силового присоединения Крыма к РФ Экваториальная Гвинея решила не разрывать договоры о подготовке специалистов военно-морских специальностей и гвинейские курсанты продолжили учебу уже в российском высшем военно-морском учебном заведении — в Черноморском высшем военно-морском училище.

В 2016 году были подписаны соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Гамбией, Ганой и Руандой.

В 2017 году заключены договоры о поставках оружия и военной техники с Замбией и Мозамбиком, о совместной военной подготовке — с Нигерией. На прошедшем в Москве форуме «Армия-2017» договорились о борьбе с терроризмом и совместных учениях с Чадом. В августе состоялись рабочие совещания военных экспертов России и Нигера по налаживанию сотрудничества в области военной подготовки. Маленькой южноафриканской стране Эсватини (Свазиленду) в 2017 году решили поставлять вооружение и обслуживать его.

В 2018 году в апреле были подписаны пока не вступившие в силу договоры с Гвинеей и Эфиопией о сотрудничестве в области миротворческой деятельности, борьбы с терроризмом, поисково-спасательной деятельности на море. В конце лета Россия заключила соглашения с Ботсваной, Буркина-Фасо и Бурунди о совместной миротворческой работе и борьбе с терроризмом. Помимо этого, с Буркина-Фасо и Бурунди Москва будет осуществлять «совместную подготовку войск». Также в 2018 году договорились о поставках военной техники с Танзанией и Сьерра-Леоне. Россия решила возобновить соглашение двадцатилетней давности с Демократической Республике Конго (ДРК) — в соответствии с этим соглашением Москва будет поставлять в ДРК вооружения и обучать военный персонал.

Интерес к Африке проявляет и лично глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе африканского турне в марте 2018 года он посетил пять стран — Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию. Все они в годы холодной войны так или иначе входили в орбиту советского влияния.

Мадагаскар: атака генералов и мошенников

В апреле 2018 года «Коммерсант» сообщил о десанте российских политологов в Африку. Издание со ссылкой на свои источники утверждало, что в ряде африканских стран, где вскоре должны состояться президентские и парламентские выборы, эти политологи уже работают, «мониторят социально-политическую ситуацию, проводят социологические исследования». А финансирует работу этих специалистов бизнесмен Евгений Пригожин. В числе стран, в которых ведется такая работа, названы Кения, ЮАР, Мадагаскар. «Но подразумевается, что проект долгосрочный, примерно на два года. Ситуация в странах Африки нестабильная, выборы могут назначить неожиданно», — подчеркивали источники «Коммерсанта».

Следы активности Кремля на Мадагаскаре найти относительно легко, и это яркий пример сочетания военно-технического сотрудничества, интереса к добывающим секторам экономики и грубого вмешательства во внутреннюю политику страны при помощи политтехнологического мошенничества.

Огромный и крайне важный с геополитической точки зрения остров длительное время сотрясали политические кризисы, и в конце 2018 года свободные, конкурентные президентские выборы должны были принести Мадагаскару спокойствие.

На этих президентских выборах Кремль, судя по всему, решил вкладываться сразу в нескольких кандидатов, максимально страхуя себя от политического поражения. По данным издания Afriсa Intelligence (независимый аналитический ресурс с редакцией в Париже), одной из ставок «русских» был прорыв во второй тур президентских выборов Эри Радзаунаримампианины — действующего на тот момент главы государства. Первый тур выборов был назначен на 7 ноября 2018 года, но уже в августе Кремль понял, что Эри Радзаунаримампианина во второй тур может не попасть.

Тогда в конце августа в штабе одного из кандидатов появился русский генерал, не говорящий ни по-французски, ни по-английски, но в сопровождении сотрудника посольства России, который выполнял функции переводчика. «Команда кандидата была поражена, когда без особых разговоров посетители предложили финансировать его кампанию. После вежливого отказа обстановка накалилась. Спустя десять минут ожесточенной дискуссии два посланника выбежали, ругая этих «маленьких кандидатов'', которые, не имея ничего, возомнили себя кем-то», — рассказывает Africa Intelligence.

Это был не единственный подобный случай: около 10 из 36 зарегистрированных кандидатов «подверглись попыткам влияния российских агентов». Одной из целей россиян, навязывавших свою помощь и влияние кандидатам, была попытка добиться их совместного заявления с требованием отложить первый тур президентских выборов.

Кремль также планировал играть на давних геополитических травмах республики Мадагаскар. Один из его интересов в регионе — полезные ископаемые островов Эпарсе. Эти маленькие острова находятся в Индийском океане и в Мозамбикском проливе. Во времена французской колониальной империи острова Эпарсе входили в состав колонии «Мадагаскар и зависимые территории». Однако непосредственно в канун предоставлению Мадагаскару независимости Франция вывела Эпарсе из состава этой колонии и оставила под своим контролем. Таким образом, между Мадагаскаром и Францией существует территориальный спор — островное государство оспаривает у Франции большую часть Эпарсе. По мнению аналитиков Africa Intelligence, «русские» рассчитывают на давление малагасийских националистов, которые могут возобновить дебаты о суверенитете Мадагаскара над островами Эпарсе, «что повлечет за собой пересмотр ранее выделенных лицензий на исследование этих территорий».

Предвыборная напряженность никак не сказалась на росте военно-технического сотрудничества Мадагаскара и РФ. В октябре 2018 года республику посетил замначальника Генштаба, начальник Главного организационно-мобилизационного управления генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. Он встретился с премьер-министром Мадагаскара, посетил воинские части этой страны. По итогам визита российский генерал подписал с малагасийцами соглашение о военном сотрудничестве. Две недели спустя в портах республики побывал большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск». Так на практике начал реализовываться один из пунктов соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами — о беспрепятственном заходе российских боевых кораблей в порты Мадагаскара.

Несмотря на то, что Эри Радзаунаримампианина действительно не смог выйти во второй тур, Москва в целом осталась довольна итогами выборов. Победу одержал другой вполне приемлемый для нее кандидат — Андри Радзуэлина.

Интересно, что и после окончания выборов прокремлевские интернет-издания (по многочисленным данным, входящие в медиа-империю Евгения Пригожина), продолжают рассказывать о важности Мадагаскара для России и о желании Запада «дестабилизировать» островную республику. «Федеральное агентство новостей», «Инфореактор», «Народные новости» и прочие сайты, связанные с Пригожиным, переписывают друг у друга статьи о том, как США собираются свергать новоизбранного президента Мадагаскара при помощи массовых беспорядков и своих кибервойск.

Одним из основных спикеров пригожинских СМИ по вопросу «американской угрозы для Мадагаскара» был находившийся в этой стране петербургский политтехнолог Олег Захарияш. В материалах «ФАН» Захарияш представлен как член некой «международной мониторинговой миссии». «МБХ медиа» попыталось узнать у господина Захарияша, что это за «мониторинговая миссия», кем организована и финансируется, представители каких стран в нее входят (раз она «международная»). На наши вопросы Олег Захарияш не ответил.

Судан: русские наемники на службе у военного преступника

Во время встречи с Путиным в сочинской резиденции президент Судана Омар аль-Башир объявил, что «привез ключи от Африки». И в этом напыщенном восточном бахвальстве была своя доля истины. Судан для Путина — ключ к Восточной Африке, мост между Красным морем и центральной частью материка.

Bloomberg со ссылкой на свои источники перечисляет 10 африканских государств, в которых есть проекты у «кремлевского повара» Евгения Пригожина. Помимо уже упоминавшегося Мадагаскара это Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика. Больше всего известно о пригожинских проектах, касающихся ЦАР и Судана, и две эти страны плотно инфраструктурно связаны друг с другом.

Суданский диктатор, классический мировой изгой, правит нищей (несмотря на имеющиеся полезные ископаемые) страной, вовлеченной в территориальные конфликты и идущей навстречу экономической катастрофе. В ноябре 2017 года Омар аль-Башир, рассказывая Путину о ключах от Африки, говорил, что Америка вмешивается во внутренние дела Судана, и восхищался спасением режима Башара Асада в Сирии. Ему очень нужна была помощь России для стабилизации своей власти. Вскоре в прессе появляются сообщения о готовящейся отправке русских наемников в Судан, и уже в декабре 2017 года сотрудник «Комсомольской правды» Александр Коц публикует в сети видео «будней российской ЧВК» в этой стране. На видеозаписи где-то в пустынной местности несколько неуклюже передвигающихся военных под руководством русскоязычного инструктора учатся штурмовать здание. Голос инструктора хорошо слышен за кадром, и именно этот человек, скорее всего, ведет видеосъемку. Один из учеников теряет муляж гранаты, за что получает от русского порцию нецензурной брани с вопросом «Где камбуля?!» (граната по-арабски).

Но прибытие хорошо натренированных белых вооруженных мужчин в Судан — не благотворительная мера. Помимо облегченного допуска российских военных кораблей в суданские порты на Красном море речь идет о месторождениях полезных ископаемых.

С тех пор, как от Судана в ходе продолжительной кровопролитной войны отделились населенные негроидными народностями южные территории (Южный Судан), на которых сосредоточены нефтяные запасы, арабское правительство аль-Башира делает ставку на добычу золота. Российской компанией, подписавшей концессионное соглашение с Суданом на золотодобычу, стала «М Инвест». Компания с таким названием, указывающая при этом в качестве вида деятельности «добычу руд цветных металлов», в России зарегистрирована только одна. Она учреждена в Санкт-Петербурге, и проследить связь этой компании с Евгением Пригожиным достаточно легко.

Золотодобыча в Судане сопряжена с многими проблемами. Часть золотых приисков находится на территории пережившего страшную войну и все еще нестабильного Дарфура — и эти прииски под контролем проправительственной арабской милиции, больше похожей на бандитов. Доставляют неудобство иностранным дельцам и местные жители, для которых добыча золота самым примитивным способом давно уже стала главным заработком. В марте 2018 года издание Sudan Tribune писало о столкновениях работников российской золотодобывающей компании с местными, которые требовали права добывать золото на участках компании: один из русских ранил пятерых суданцев, а они в ответ подожгли лагерь иностранцев.

Но стычки с недовольными старателями — не самая большая проблема для русских наемников, обучающих армию суданского диктатора и охраняющих золотоносный бизнес «М Инвест». С середины декабря в стране не прекращаются масштабные акции протеста против правления аль-Башира. Началось все с недовольства ростом цен и нехваткой продуктов, но когда режим начал применять силу, демонстранты тут же выдвинули требование об отставке президента, правящего страной почти 30 лет.

Директор Службы национальной безопасности и разведки страны Салах Абдалла Салех сообщил недавно, что аль-Башир покидает пост руководителя правящей партии «Национальный конгресс» и не будет выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок, оставшись на посту президента страны лишь «на переходный период». А сам аль-Башир 22 февраля объявил о введении чрезвычайного положения в стране сроком на один год, заявив, что остается на посту президента и при этому будет «равноудален от всех политических сил».

Счет убитых в столкновениях на улицах суданских городов идет на десятки. Русские наемники в форме, в своих тентованных грузовиках «Урал» уже замечены на улицах суданской столицы Хартума. Пока нет достоверных данных о том, что они стреляют в народ, восставший против диктатора. Но такая потребность может возникнуть в будущем — главной задачей наемников, помимо обучения президентских солдат беганию с «камбулей», является страховка аль-Башира от непредвиденных кризисных сценариев.

Миссия этих бойцов (по старинке все еще называемых многими журналистами «ЧВК Вагнера») вдвойне важна потому, что именно Судан является главной точкой подскока и транзитным узлом снабжения для другого наемнического притона Африки — ЦАР.

По данным FlightRadar24 (сервиса, отслеживающего полеты воздушных судов в режиме реального времени), самолеты Ту-154 российского Минобороны периодически летают из РФ в Судан через Сирию. Как минимум по одному разу минобороновские «тушки» уже летали из Хартума в столицу ЦАР Банги и в ливийский город Бенгази (где у Кремля тоже есть свои интересы).

В январе 2019 года Служба безопасности Украины заявила, что самолеты 223 летного отрад Минобороны РФ летают в Судан в рамках обслуживания связанной с Пригожиным компании «М Инвест», и между 223-м летным отрядом и «М Инвест» заключен договор на сумму 56 миллионов рублей.

По данным издания «Настоящее время», «М Инвест» регулярно оплачивает 223 летному отряду услуги по выполнению «чартерных перевозок пассажиров». В период с августа по декабрь 2018 года «М Инвест» сделал семь переводов на общую сумму более 50 миллионов рублей.

Для снабжения российских наемников и правительственной армии в ЦАР также используются наземные пути. Например, в мае 2018 года судано-центральноафриканскую границу прошла колонна грузовиков MAN и «Урал» и с вооруженными россиянами. Колонна была заявлена как «гуманитарная». Однако, когда уже на территории ЦАР близ города Нделе колонну остановили местные повстанцы, то помимо предметов гуманитарного назначения они обнаружили в грузовиках ящики с оружием.

Наемникам пришлось сдать повстанцам весь оружейный груз, кроме личного стрелкового вооружения, и лишь после этого колонна смогла продолжить движение. Грузовики прошли города Кага-Бондоро и Сибю, где разделились на две группы: часть машин поехала на контролируемые повстанцами территории, а часть — в столицу ЦАР Банги.

Именно на трассе Сибю — Кага-Бондоро три месяца спустя будут убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, приехавшие в ЦАР снимать фильм о структурах, подконтрольных Пригожину.

ЦАР: убийства журналистов и конкурсы красоты

О размещении в Центральноафриканской республике «гражданских инструкторов» (или, если называть вещи своими именами, наемников подконтрольных Кремлю теневых армий) было известно еще в начале 2018 года — после того, как Москва сумела продавить через ООН решение о поставках оружия правительству ЦАР и отправке тех самых «инструкторов». Но широкой публике история «наемников ЧВК Вагнера в ЦАР» стала известна после убийства журналистов Джемаля, Расторгуева и Радченко.

Схема проникновения путинской РФ в ЦАР чем-то похожа на схему проникновения в Судан. Наемнические структуры оказывают различную силовую поддержку местным властям, обучают местные армии. Эти же структуры по сути являются гарантом прочности новой сферы влияния Кремля. С регулярной армии России снимается тяжесть поддержания дорогостоящих миссий. Местные же власти в качестве оплаты отдают часть природных богатств своих стран российским фирмам, связанным с военизированными наемническими организациями. В частности, в ЦАР еще осенью 2017 года было зарегистрировано предприятие Sewa Security Services — юридическое лицо для российских наемников. Это предприятие координирует свою работу с горнодобывающей компанией Lobaye Invest, также созданной в ЦАР осенью 2017 года.

Компания Lobaye Invest ведет геологоразведку на юго-западе ЦАР, в префектуре Лобае, богатой месторождениями золота и алмазов.

Также россияне интересуются месторождениями золота в Ндассима, в 60 километрах к северу от города Бамбари. Изучение активности россиян на золотых приисках Ндассима были одной из целей Джемаля, Расторгуева и Радченко, поехавших 30 июля 2018 года из Банги в Бамбари, и расстрелянных близ Сибю.

Кроме того центральноафриканские СМИ сообщали о появлении русских наемников в районе алмазных приисков в Бриа. Следует отметить, что если провинция Лобае находится под относительно прочным контролем правительства ЦАР, то в Бамбари и Бриа уже сильно влияние повстанческих группировок, и работать на месторождениях там можно лишь установив контакты с лидерами мятежников.

Россиянин Валерий Захаров, занимающий должность советника президента ЦАР по безопасности, по всей видимости, имеет в этой стране куда большую власть, чем сам президент Туадера. Иностранные медиа долго иронизировали над его внешностью, «напоминающей внешность стереотипного агента КГБ из кино» — с грузным телосложением, мрачным взглядом и небритым подбородком. После убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко официальные и неофициальные власти ЦАР стали предпринимать попытки сгладить формирующийся образ гангстерской республики, управляемой наемниками, мафиози и агентами кремлевских спецслужб. В интервью западным журналистам Захаров заявил, что «надо создавать позитивный фундамент» в Центральноафриканской республике. Еще недавно его фотографию едва ли было возможно найти в публичном доступе, зато теперь советник по безопасности проводит в столице ЦАР Банги конкурсы красоты, которые спонсирует та самая горнодобывающая компания Lobaye Invest. Победительнице конкурса «Мисс Центральная Африка» корону вручала специально привезенная в ЦАР «Мисс Россия-2013», а корону «Мисс Банги» — лично Захаров.

Валерий Захаров (второй слева) во время отправки в Россию тел троих убитых российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля в аэропорту столицы Центральноафриканской Республики. Фото: ТАСС

Советник президента ЦАР по безопасности Захаров считает, что надо «создавать позитивный фундамент» в этой стране". «Позитивный фундамент» в понимании дельцов путинской РФ невозможно построить без пропаганды. Улицы Банги увешаны рекламой новой радиостанции Lengo Songo 98,8 FM, что в переводе с местного языка санго означает «Строим солидарность». По данным проекта Coda, создание радиостанции оплатили россияне. Пока она передает музыку, но скоро появятся и новостные программы, и ток-шоу. Трудно переоценить значение этого проекта для машины правительственной пропаганды в ЦАР, где СМИ находятся практически на уровне каменного века. С опекаемым россиянами президентом Туадерой также работают профессиональные пиарщики — это люди из свиты Захарова, и они налаживают коммуникацию с политической и военной элитой Банги. Соda называет имена двоих из них: Василий Александров и Станислав Скопылатов. На визитных карточках у них написаны должности: «помощник по общественным связям» и «помощник национального советника по безопасности в вопросах политики». «Как и Захаров, и многие другие русские в ЦАР, они оба из Петербурга — родного города Путина и Пригожина», — пишет Соda.

Фостен-Арканж Туадера — формальный президент ЦАР с 2016 года. Фото: Issouf Sanogo / AFP

Одно из главных отличий ситуации в Судане от ситуации в ЦАР в том, что как государство ЦАР фактически не существует, его центральная власть беспомощна и во всех областях политической и административной жизни — полный вакуум.

После нескольких лет разрушительной гражданской войны между христианскими и мусульманскими группировками международному сообществу так и не удалось навести в республике порядок. Традиционно влиятельная здесь Франция (бывшая метрополия Центральной Африки) после нескольких неудачных попыток стабилизировать ситуацию при помощи своих вооруженных контингентов не стала препятствовать проникновению в страну русских.

Перманентный хаос делает задачи околокремлевских наемников и дельцов в ЦАР одновременно и сложнее, и проще. С одной стороны, невозможно опереться на мощный авторитарный аппарат с его спецслужбами и пропагандистскими ресурсами, как в Судане. Пустоту приходится заполнять самим, при помощи собственных денег. Но с другой стороны, тем быстрее Центральноафриканская республика движется к положению полуколонии Кремля и его криминальных подручных.

Ливия: возвращение на кладбище проектов

Ливия относится к арабскому северу материка, но по степени нестабильности превосходит многие страны «черной Африки». После падения Джамахирии единой Ливии больше нет. Неизвестно, как сложилась бы судьба Муаммара Каддафи, если бы президентский кабинет в Кремле в 2011 году занимал Путин. Именно разногласия по ливийскому вопросу между Путиным и Медведевым, поддержавшим введение над Ливией бесполетной зоны, стали самым громким скандалом внутри «правящего тандема».

В самом начале ливийской гражданской войны тогдашний президент Медведев отказался ветировать резолюцию Совета безопасности ООН о закрытии воздушного пространства над Ливией. Резолюция позволила военно-воздушным силам западной коалиции не только закрыть небо для каддафистской авиации, бомбившей повстанцев, но и начать наносить удары по войскам Муаммара Каддафи. В конечном итоге эти массированные удары позволили переломить ход войны в пользу повстанцев.

Режим Каддафи пал лишь осенью 2011 года, после полугодового отчаянного сопротивления мятежникам, а премьер-министр Владимир Путин публично раскритиковал роковую резолюцию ООН и действия западных стран еще в марте. Фактически премьер Путин критиковал непосредственно президента Медведева и его политику на ливийском направлении. Выступая перед рабочими Воткинского завода в Удмуртии, Путин назвал резолюцию ООН «неполноценной и ущербной», заявил о недопустимости силового вмешательства во внутренние дела Ливии, сравнил действия коалиции с «крестовым походом» и заявил о необходимости укреплять обороноспособность России. Путин-премьер говорил рабочим Воткинского завода все то, что позднее при Путине-президенте станет частью официальной идеологической повестки России. Но в марте 2011 года, в иной политической реальности («тандем», «модернизация») это звучало сенсацией.

Медведев тут же ответил. Выйдя в форменной куртке Верховного главнокомандующего к специально собранному кремлевскому пулу журналистов, он заявил, что тщательно продумал, как должна вести себя Россия в Совбезе ООН и, подчеркнув, что источником проблем является действующее ливийское руководство, упомянул о недопустимости использования выражений, «которые, по сути, ведут к столкновению цивилизаций, типа „крестовых походов“ и так далее». В тот день Медведев вступил в открытую полемику с Путиным, чем привел в восторг фанатов идеи о «расколе тандема».

«В Ливии мы понесли самые колоссальные убытки. Полковник Каддафи еще с советских времен был должен $4,5 млрд и мог их легко отдать, но не хотел этого делать, — рассказывает экономист Сергей Жаворонков. — Вместо этого он обещал разрабатывать месторождения страны совместно с Газпромнефтью, Татнефтью, дать контракт РЖД на строительство железной дороги. Все это вроде как начали строить, но потом в Ливии разгорелась гражданская война, Каддафи свергли, и все это стоит заброшенным. Некоторые западные компании продолжают работать даже в нынешней нестабильной Ливии, нанимая себе охрану, но Россия, несмотря на свою дружбу с великим маршалом Халифой Хафтаром, никакую нефтедобычу там сейчас не контролирует».

Халифа Хафтар — главный симпатизант России из числа участников нескончаемой ливийской войны. Бывший каддафистский генерал, выпускник советских высших офицерских курсов «Выстрел», участник ливийско-чадской войны, он попал в плен и был оскорблен поведением Каддафи, отказавшегося от него. Перейдя под покровительство США, Хафтар пытался несколько раз свергнуть Каддафи. Настоящим подарком судьбы для стареющего военачальника оказалась «арабская весна», вернувшая его в актуальную ливийскую повестку.

Сейчас он возглавляет созданную лично им и подчиняющуюся только ему Ливийскую национальную армию, которую считает единственными легитимными вооруженными силами страны. Международно-признанное правительство, расположенное в Триполи, Хафтар не признает. Фактически в Ливии правительство без армии и армия без правительства. Генерал Хафтар, произведший себя в фельдмаршалы, постоянно ведет переговоры с высшим армейским руководством РФ — то на борту российского авианосца «Адмирал Кузнецов», то непосредственно в Москве.

Хафтар нуждается в российском оружии и запчастях. Его армия самая боеспособная в Ливии (есть даже авиация), но и она нуждается в обновлении материально-технической базы. В качестве обоснования необходимости военных поставок Хафтар всегда может заявить о продолжающейся борьбе с терроризмом, хотя основные силы запрещенного «Исламского государства» в Ливии уже разгромлены.

Кремль и Минобороны также испытывают растущий интерес к этой североафриканской стране, и дело не только в потерянных после смерти Каддафи контрактах. Ливия — крайне важная с геополитической точки зрения точка планеты, куда более важная, чем Сирия, Судан или ЦАР. Это южные ворота в Европу для массы африканских беженцев. Тот, кто контролирует эти ворота, тот и решает, будет ли Европа жить спокойно. И появление Евгения Пригожина за одним переговорным столом с Хафтаром и Сергеем Шойгу не должно было вызвать удивления.

В конце января 2019 года появились сообщения о том, что «ЧВК Вагнера», якобы, поможет армии Хафтара укрепить свои позиции на юге Ливии, в провинции Феццан, где в феврале 2019 года шла борьба за нефтяные месторождения Эш-Шарара. Месторождения были захвачены отрядами движения «Гнев Феццана» в декабре.

Месторождения находятся под управлением ливийской компании NOC и ее европейских партнеров испанской Repsol, австрийской OMV и французской Total. Освобождение месторождений Эш-Шарара позволит Хафтару резко укрепить свои позиции в Ливии. 7 февраля представители армии Хафтра заявили, что сумели отвоевать Эш-Шарара, но борьба в Феццане продолжается.

Пока помощь российских наемников будет заключаться в обучении солдат Хафтара. Тренировки, предположительно, будут проходить на аэродроме Себхи — крупнейшего города юга Ливии.

В начале марта издание The Telegraph сообщило со ссылкой на свои источники в британском правительстве, что наемники из ЧВК Вагнера уже прибыли в Ливию и они тесно связаны с российской военной разведкой. «Мы говорим ГРУ, подразумеваем ЧВК Вагнера» — сообщил источник The Telegraph. По его данным, российские военные и наемники пытаются «обезопасить глубоководные порты Тобрук и Дерна для российского флота», а если россияне захватят нефтяные объекты, то получат контроль за поставками нефти в южную Европу.

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В преддверии саммита Россия-Африка, который пройдет в 2019 году, Кремль стремится нарастить свое влияние на континенте. За исключением нескольких арабских государств, являющихся действительно выгодными экономическими партнерами (Египет, Алжир, Тунис, Марокко), весь остальной материк представляет собой зону огромных экономических и политических рисков. Но Москву это, похоже, не останавливает.

Также как в случае с Восточной Украиной и Сирией, российские власти прибегли к стратегии нелегального «частно-государственного партнерства»: близкие к Кремлю коммерческие и военные структуры получают в качестве вотчин целые страны, становясь неофициальными агентами Москвы и беря на себя все риски.

Однако если верна информация о том, что государство принудило Евгения Пригожина содержать наемническую армию и выполнять распоряжения политического и военного руководства, то употребление составляющей «частно-» в выражении «частно-государственное партнерство» теряет всякий смысл.

За последние полтора года российские наемники появились в Центральноафриканской республике и в Судане, высадились или вот-вот высадятся в Ливии. Политтехнологические десанты занимались «консультированием» (а по сути курировали выборы) на Мадагаскаре, работали на выборах с действующим президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагву и бывшим президентом Демократической республики Конго (ДРК) Джозефом Кабилой. Зимбабве богата месторождениями платины, а ДРК (одно из крупнейших государств Африки) - ураном, медью, алмазами и золотом.

В Кремле думают, что столкнулись с «американским экспансионизмом» и, по старой советской традиции, в качестве ответа идут в Африку — «распространять влияние». В рамках другой традиции, эпохи «новых русских», Кремль и его люди стремятся поднять быстрые и легкие деньги на «подножных ресурсах» — золоте, алмазах, платине, нефти. В качестве «культурного досуга» сойдут конкурсы красоты — еще одно увлечение «новых русских» 90-х годов.

Нелегальные военные компании остаются главным инструментом в реализации амбициозного африканского проекта. При этом Кремль, столкнувшись с постоянными разоблачениями своих плохо засекреченных операций и необходимостью давать комментарии, похоже, нашел удобные формулировки. На смену упорному отрицанию военной активности пришли фразы о «частных охранных фирмах», действующих в рамках «двухсторонних договоров». Но вряд ли такие заявления кого-то обманут. Российские власти снаряжают и обучают наемников, отправляют их в зарубежные зоны конфликтов. До тех пор, пока частные военные компании в РФ не будут легализованы, такая деятельность будет являться уголовным преступлением. Но Кремлю в его полукриминальной внешней политике выгодно иметь непрозрачные для СМИ и гражданского общества теневые армии.

«Человеческий материал» стал для Кремля таким же ходовым экспортным товаром, как углеводороды. Горестно ироничное выражение «люди — вторая нефть» возникло для обозначения населения как постоянного источника денег в виде налогов и иных податей. Но нынешнее руководство России готово воспринимать своих граждан и просто как физические единицы, как кубометры вооруженного мяса, из распоряжения которым извлекается максимальная выгода.