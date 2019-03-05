Синоптики: 8 марта станет самым теплым днем на этой неделе 1 5.03.2019, 16:24

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Прогноз погоды на несколько ближайших дней.

На этой неделе в Беларуси будет преобладать неустойчивая с повышенным температурным фоном погода. Как сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет, 8 марта станет самым теплым днем на этой неделе.

В среду погодные условия будут определять атмосферные фронты, за которыми на территорию Беларуси начнет поступать более холодная воздушная масса. Ночью и утром на большей части территории страны, днем местами по югу республики пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ночью во многих районах республики сохранится сильный порывистый ветер. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…+3°С, по северу страны она понизится до -6°С; максимальная температура днем в основном −2…+5°С, в юго-западных районах страны +6…8°С.

7 марта ночью будет преимущественно без осадков, местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем на территорию Беларуси начнет поступать теплая воздушная масса. Местами, в основном по северу республики, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), осадки будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью 0…-7°С, максимальная температура днем +3…10°С; по юго-западу республики теплее — ночью +1…2°С, днем +11…15°С.

В пятницу в отдельных районах страны не обойдется без кратковременного дождя. Местами ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +1…7°С, по югу +8…9°С; максимальная температура днем +6…13°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +15°С.