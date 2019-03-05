Перед магистратурой придется отслужить? 6 5.03.2019, 16:55

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Минобороны предлагает давать отсрочку от армии только раз.

Министерство обороны по согласованию с другими государственными органами считает целесообразным сократить количество отсрочек от призыва, и в первую очередь для продолжения образования. Об этом, как передает «Минск-Новости», на пресс-конференции 5 марта сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Александр Шкиренко.

По его словам, прорабатывается вопрос предоставления гражданам отсрочки для продолжения образования только один раз. По сути, это означает, что молодой человек, отучившись в техникуме, не получит отсрочку при продолжении обучения в вузе. А парень, окончивший университет, не получит отсрочку для учебы в магистратуре или аспирантуре.

— Рассматриваются также вопросы применения ограничения приема на государственную и иную службу граждан, которые не прошли военную службу, не имея на то законных оснований, — отметил Александр Шкиренко. — В случае неявки на мероприятия призыва предлагается временно ограничивать права граждан на выезд из Республики Беларусь.