Как врач изменила рацион, изучив состав продуктов 2 5.03.2019, 17:02

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Почему нужно критически относиться к безобидным на первый взгляд приставкам в духе «фитнес» или «для детей».

По образованию Ольга — доктор-терапевт. В декретном отпуске она начала вести блог о здоровом питании и рассказывать подписчикам, на что обращать внимание в составе продуктов и почему нужно критически относиться к безобидным на первый взгляд приставкам в духе «фитнес» или «для детей», пишет tut.by.

Ольга не всегда была адептом ЗОЖ.

— В студенчестве я питалась не совсем правильно. Вместо того чтобы готовить самостоятельно, покупала фастфуд, перекусывала сладкими йогуртами и творожками. На весе это не слишком отражалось, а вот с желудком начались проблемы — вплоть до язвы. Тогда-то и решила пристальнее следить за тем, что ем.

С рождением сына Ольга также начала внимательно изучать состав продуктов.

— Мой ребенок — аллергик. Это подтолкнуло обращать внимание на ингредиенты в составе. Честно говоря, сделала для себя немало открытий, — отмечает блогер.

Каких продуктов стоит есть меньше

Вот шесть продуктов, которые врач-терапевт минимизировала в своем рационе, изучив их состав:

- Сладкие йогурты и творожки (они содержат большое количество сахара, из-за чего бифидо- и лактобактерии в организме просто не приживаются). В качестве альтернативы лучше готовить домашний йогурт на закваске и добавлять замороженные ягоды.

- Батончики мюсли, которые лишь кажутся здоровым перекусом. В их составе зачастую — сплошные углеводы.

- Гранола и сухие завтраки. Здоровой заменой такому сладкому завтраку Ольга называет кашу с фруктами и орехами, омлет или урбеч.

- Кондитерские магазинные изделия.

- Колбасы и сосиски.

- Майонез и кетчуп.

Какие ошибки мы делаем в магазине

Ольга приводит популярные заблуждения, которыми по ошибке руководствуются потребители в магазине:

- Выбираем продукты с пометкой «для детей». Это нередко просто маркетинговая уловка. В составе детской продукции зачастую больше сахара и добавок, чем в обычной.

- Думаем, что пищевые добавки — это всегда плохо. На самом деле они бывают как искусственными, так и натуральными. Например, не нужно опасаться таких добавок, как E330 (лимонная кислота), E500 (сода), E140 (краситель природного происхождения хлорофилл), E967 (березовый подсластитель).

- Покупаем продукты, не содержащие сахара. Вообще-то, сахар в составе допустим. Важно обращать внимание на то, в какой очередности перечислены ингредиенты. На первом месте указаны те, что доминируют.

— Сахар не должен стоять на первом месте, — подчеркивает Ольга. — Иначе перед вами не десерт, а «углеводная бомба».

Отдаем предпочтение обезжиренной еде. В обезжиренных продуктах обычно содержится много сахара. Потому что жиры компенсируют большим количеством углеводов. Такой пищей вы вряд ли насытитесь и через полчаса, вероятно, снова захотите есть.

Учимся выбирать хлеб и хлебцы, фитнес-батончики и глазированные сырки

Универсальной инструкции, чтобы с лету разбираться в составе продуктов, не существует. Мы попросили блогера дать конкретные советы по популярным продуктам из потребительской корзины белорусов. Запоминайте, на какие маркеры обращать внимание.

Фитнес-батончики

1. Качественные батончики мюсли на прилавках белорусских магазинов найти сложно. Выбирайте фруктовые батончики или те, что содержат семена и фрукты.

2. В годном фруктовом батончике не должно быть сахара. Обращайте внимание на то, что сахар может скрываться под названием глюкозный, глюкозно-фруктозный или кукурузный сироп.

3. Избегайте в составе красителей, растительных масел, жиров и патоки (густого сладкого вещества, получаемого из крахмала. — Прим.).

Хлеб и хлебцы

1. Соотносите написанное на упаковке с составом. Если хлеб называется ржаным, то ржаная мука должна быть на первом месте среди ингредиентов. Если хлеб цельнозерновой, то цельнозерновая мука будет значиться в начале списка, а не в середине или в конце.

2. Старайтесь не покупать хлеб, в составе которого есть пшеничная мука высшего сорта. Мука первого и второго сортов допустима — она менее обработана, а, соответственно, более полезна.

3. Не привязывайтесь к определению дрожжевой или бездрожжевой хлеб. Нет доказанного вреда от дрожжей в хлебе.

4. Не покупайте хлеб с добавлением сахара и красителями. И не бойтесь солода.

5. Лучший вариант из хлебцев — это экструдированные хлебцы. В них сохраняется вся польза злаков.

6. В хлебцах хорошего качества содержится только цельнозерновая мука (гречневая, овсяная, ржаная или пшеничная).

7. Избегайте в составе хлебцев растительных масел, жиров, сахара, дрожжей, ароматизаторов и крахмала.

Глазированные сырки

1. В первую очередь читайте название: хорошо, когда это не просто глазированный сырок, а творожный глазированный сырок. На первом месте в составе должен быть творог, а не творожная масса с растительным жиром.

2. Далее смотрите на срок годности: чем он меньше, тем лучше.

3. В составе не должно быть крахмала, растительных жиров, каррагинана (E407) и гуаровой камеди (Е412).

4. Выбирайте сырки с ванилью и шоколадом. Если в глазированном сырке есть фруктовый наполнитель или прослойка печенья, то это увеличивает количество нежелательных добавок в продукте.

5. Ищите сырки, покрытые шоколадом, а не шоколадной или кондитерской глазурью (а таких в продаже — 90 процентов).