Президент «Европейской народной партии»: Орбан пересек «красную линию» 5.03.2019, 17:11

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Жозеф Доль

Партия венгерского премьер-министра будет исключена из «Европейской народной партии».

Президент "Европейской народной партии" Жозеф Доль считает, что венгерский премьер Виктор Орбан пересек "красную линию" своей антибрюссельською кампанией, нацеленной против президента Еврокомиссии.

Такое мнение он высказал в интервью немецкому изданию Die Welt (перевод - «Европейская правда»).

"Мы решительно осудили кампанию венгерского правительства против Жана-Клода Юнкера. Это недопустимо."Европейская народная партия"- это большая семья, которая может иметь свои отличия. Но есть предел, и Виктор Орбан пересек "красную линию", - сказал Доль .

20 марта "Европейская народная партия" обсудит вопрос об исключении или приостановлении членства "Фидес". Это произойдет по запросу 12 партий-членов "ЕНП", которые представляют девять стран.

"Я не боюсь этих дебатов. Я получил необходимое количество листов, чтобы включить вопрос членства "Фидес" в "ЕНП" в повестку дня следующего заседания", - сказал Доль.

В эти выходные вышло интервью, в котором Виктор Орбан оскорбил своих критиков в "Европейской народной партии".

Венгерское правительство в середине февраля начало рекламную кампанию против председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

После этого целый ряд партий-членов "Европейской народной партии", к которой принадлежит и политсила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес", публично призывали к обсуждению ее статуса в рамках "ЕНП".