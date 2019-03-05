«Нафтогаз»: «Газпром» ущемляет конкуренцию на газовом рынке ЕС 5.03.2019, 17:27

Украинская компания подаст жалобу в Еврокомиссию с просьбой обеспечить конкуренцию.

Украинская компания "Нафтогаз" намерена подать в Еврокомиссию жалобу на действия российского "Газпрома", нарушающие, по мнению Киева, антимонопольное законодательство Евросоюза. Как пишет «Немецкая волна», об этом сообщил во вторник, 5 марта, в Брюсселе исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко во время круглого стола, организованного аналитическим центром EPC. Витренко уточнил, что жалобу планируют подать в конце апреля.

По его словам, это будет не иск против "Газпрома" с требованием компенсации, а жалоба к Еврокомиссии с просьбой обеспечить конкуренцию в ЕС. "Мы говорим, что Еврокомиссия должна применить определенные требования к "Газпрому, чтобы злоупотребления прекратились. Еврокомиссия, конечно, может оштрафовать "Газпром", но это будет ее решением", - отметил он.

Действия "Газпрома" вредят не только конкуренции в Евросоюзе, но и самому "Нафтогазу", заявил топ-менеджер, пояснив: "Мы покупаем газ у ЕС, и этот газ дороже из-за антиконкурентных действий "Газпрома". Если бы "Газпром" разрешил газовый транзит из Центральной Азии, цены на газ в ЕС снизились бы. Раскрывать другие подробности будущей жалобы он отказался.

Между "Нафтогазом" и "Газпромом" уже идут разбирательства в Стокгольмском арбитраже. В феврале 2018 года российскую компанию обязали заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов. В январе этого года в Стокгольме был подан новый иск украинской стороны, на сумму около 12 млрд долларов.