Полочане возмущены невыносимым состоянием дорог, где «по документам асфальт» 8 5.03.2019, 17:38

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В райисполкоме отвечают, что денег на дорожный ремонт в 2019 году стало меньше, но посмотрите на эти дороги.

Жители Полоцка недовольны качеством дорог в городе. Люди присылают в редакцию «Еврорадио» фото дорог, которые не ремонтировались много лет. Особенно от бездорожья страдают жители улиц Мирная, Новосёлов и микрорайона Громы.

"Если честно, в Громах просто ужасно всё, — рассказал житель Полоцка Алексей. — Состояние печальное. Люди ремонтировали крышу пятиэтажного дома, рабочие сбрасывали рубероид на землю. А затем этим отработанным рубероидом закрывали ямы".

Общественный активист Виктор Стуков рассказывает, что в Полоцке есть улицы, где застревают машины, а ужасное состояние дорог сохраняется в городе уже много лет.

"Особенно весной в Громах — болото, — говорит Виктор Стуков. — Такси застревают, и приходится тросом вытаскивать. И так не только в Громах. Улицы Мирная, Новосёлов, Бабушкина, Шавмяна... В местной газете писали, что около 65% улиц не заасфальтировано в городе. Жители улицы Орджоникидзе мне говорили, пошли в райисполком жаловаться на грязь, а там говорят: “По документам у вас асфальт лежит”".

"Финансирование меньше, чем в прошлом году"

В Полоцком райисполкоме объяснили, что положить асфальт по всему городу невозможно.

"В каком городе нет такой проблемы? — отвечает вопросом на вопрос первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко. — После капризной зимы, естественно, и в Полоцке проблема есть. Городские службы работают каждый день. Хочется много, но как есть. Есть улицы просто с песчаным покрытием... И в этом году финансирование [на ремонт дорог] меньше, чем в прошлом году".

В бюджете Беларуси на 2019 год на реконструкцию, ремонт и содержание местных дорог предусмотрено почти 97 миллионов рублей. Кроме того, с 1 января 2014 года в Беларуси владельцы автомобилей платят так называемый "дорожный сбор". Например, за легковое авто весом до 1,5 тонны нужно заплатить 76,5 рубля за год, от 1,5 до 2 тонн — 153 рубля. 50% от взысканного сбора идёт в республиканский бюджет. Остальные 50% направляются в местные бюджеты — на ремонт дорог и строительство новых магистралей.

В том и была задумка сбора: если хочешь и дальше ездить по дорогам без ям и колдобин — заплати за их ремонт. Но что-то пошло не так.