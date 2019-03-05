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Назван автомобиль года в Европе

  • 5.03.2019, 18:07
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Победителя Car of the Year огласили на международном салоне в Женеве.

Специалисты назвали автомобиль года в Европе. Им признан электоромобиль Jaguar I-Pace, пишет korrespondent.net.

Решение о лучшем авто года в Европе Car of the Year было объявлено на международном автосалоне в Женеве.

Jaguar I-Pace опередил в рейтинге Alpine A110 и Kia Ceed. Также в список лучших авто попали четвертое поколение Ford Focus, Citroen C3 Aircross, Peugeot 508 и Mercedes-Benz A-класса.

Электрокроссовер Jaguar I-Pace оснащен двумя моторами общей мощностью 400 лошадиных сил. Авто разгоняется до 100 километров в час за 4,8 секунд. Запас хода на одной зарядке в Jaguar I-Pace около 470 километров.

Премия Car of the Year присуждается ежегодно по итогам голосования жюри, состоящего из европейских журналистов.


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