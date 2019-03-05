Выборы президента в Украине: ЦИК сняла кандидатуру Садового 5.03.2019, 18:16

Андрей Садовый

Таким образом, по состоянию на 5 марта, за победу на выборах президента Украины будут бороться 43 кандидата.

Центральная избирательная комиссия Украины приняла заявление лидера партии «Самопомич» Андрея Садового об отказе от участия в выборах президента.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК, пишет «Новое время».

Имя Садового не будет включено в избирательный бюллетень. Его залог в 2,5 млн гривен не будет возвращен, сумму перечислят в государственный бюджет.

Таким образом, по состоянию на 5 марта, за победу на выборах президента будут бороться 43 кандидата.

Ранее, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на пост президента Украины в пользу лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко.

Он подал заявление в ЦИК об отказе от баллотирования на пост президента.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

По результатам последних опросов Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге.