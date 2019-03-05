Выборы президента в Украине: ЦИК сняла кандидатуру Садового
- 5.03.2019, 18:16
Таким образом, по состоянию на 5 марта, за победу на выборах президента Украины будут бороться 43 кандидата.
Центральная избирательная комиссия Украины приняла заявление лидера партии «Самопомич» Андрея Садового об отказе от участия в выборах президента.
Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК, пишет «Новое время».
Имя Садового не будет включено в избирательный бюллетень. Его залог в 2,5 млн гривен не будет возвращен, сумму перечислят в государственный бюджет.
Таким образом, по состоянию на 5 марта, за победу на выборах президента будут бороться 43 кандидата.
Ранее, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на пост президента Украины в пользу лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко.
Он подал заявление в ЦИК об отказе от баллотирования на пост президента.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
По результатам последних опросов Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге.