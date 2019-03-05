Forbes назвал самого богатого человека на земле 5.03.2019, 19:19

Джефф Безос

Им стал основатель Amazon и космической компании.

55-летний американский миллиардер Джефф Безос, который является основателем Amazon и космической компании Blue Origin, а также владельцем газеты The Washington Post, остается наверху списка самых богатых людей мира по версии журнала Forbes, сообщает liga.net.

По данным журнала, состояние Безоса выросло за год на 19 миллиардов долларов США и на сегодня составляет $131 млрд.

В прошлом году Безос стал первым, кто возглавил список миллиардеров Forbes с капиталом $100 млрд и более. Несмотря на то, что акции Amazon упали с пика в $2012 за штуку в прошлом августе, они все еще стоят больше, чем год назад.

"Большой вопрос сейчас заключается в том, сможет ли он удержать огромное состояние после новостей о своем предстоящем разводе", - отмечает журнал.