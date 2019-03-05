Лукашенко не чувствует себя в безопасности даже во Дворце Независимости? 5.03.2019, 19:33

Фото: gazetaby.com

Как «Цал Дир Бие» стал режимным объектом.

Во время последнего «Большого разговора» Лукашенко в очередной раз рассказал о том, зачем в Минске понадобилось строить новую резиденцию, пишет «Салiдарнасць».

— Дворец Независимости создавался для того, чтобы стать гордостью, изюминкой Беларуси.И я предложил: да, это режимное предприятие, но давайте откроем его для экскурсий. Вы не представляете, сколько тысяч желающих сегодня записано в очереди для того, чтобы побывать во Дворце Независимости. То есть я стараюсь что-то построить, сохранить, закрепить традиции, символы — все то, что позволит сказать: «Да, мы действительно создали суверенное, независимое государство».

Словно в подтверждение слов об экскурсиях, во вторник государственные СМИ опубликовали фоторепортаж о посещении дворца сотрудниками милиции и военнослужащими внутренних войск.

Но значит ли это, что двери Дворца Независимости открыты для всех? Нет, не значит. И об этом открытым текстом предупреждают экскурсионные сайты. «Обращаем Ваше внимание: экскурсии во Дворце Независимости не проводятся! Возможен лишь внешний осмотр в рамках экскурсий по Минску» — сообщает своим клиентам сайт ekskursii.by. Предлагающий обзорную автобусную экскурсию по Минску сайт openminsk.by также напоминает: «На сегодняшний день Дворец закрыт для массовых посещений. Экскурсий внутрь не проводится». При этом потенциальным клиентам напоминают о том, что здание дворца«оснащено современными защитными технологиями, внутри установлены металлодетекторы, рентгены и антипрослушивающие устройства».

Объясняются такие меры предосторожности тем, что «Дворец Независимости является действующей резиденцией Лукашенко», в котором «проводятся мероприятия государственной важности, международные встречи, переговоры лидеров государств, церемонии награждения выдающихся национальных деятелей».

Фото БЕЛТА

На самом деле, во дворце периодически проводятся экскурсии. Но, как выясняется, прогулку среди мрамора и хрусталя нужно заслужить. Вот что на этот счет сообщает официальный сайт Belarus.by: «Туристов дворец не принимает, однако здесь часто проводятся экскурсии по приглашениям: в его интерьерах бывают заслуженные люди разных профессий, спортсмены, студенты и школьники, гости Беларуси из разных стран мира, участники различных международных мероприятий, которые проходят в Минске…».

А для всех остальных предусмотрен такой вариант: «Увидеть дворец может каждый, просто прогуливаясь по живописному проспекту Победителей. И, конечно, в новостных эфирах и на многочисленных фото из залов, где практически каждый день происходит что-то интересное».

Пример Казахстана

Дворец Независимости в Астане

Фото Fabio Fiacchi

Фото indepalace.kz

В столице Казахстана Астане есть свой Дворец Независимости, построенный в 2008-м по распоряжению бессменного руководителя страны Нурсултана Назарбаева. Как и его минский собрат, дворец в Астане позиционируется в качестве площадки для проведения официальных государственных мероприятий, форумов, встреч, съездов. Здесь проходят знаковые для страны события, в том числе саммиты международного уровня.

В отличие от Минска, дворец в Астане открыт для экскурсий шесть дней в неделю

Как Дворец Независимости стал режимным объектом

Сразу после открытия дворца в 2013-м Лукашенко заверил белорусов, что он «будет открыт для людей». Тут же пошли разговоры об экскурсиях во дворец, но первая же попытка журналистов увидеть его изнутри потерпела неудачу.

В апреле 2014-го попасть во Дворец Независимости в качестве туриста попытался журналист «Салідарнасці». И снова неудача. Но в этот раз стала известна причина: по словам охранника, дворец сделали режимным объектом, оградив его от посещения посторонних лиц.