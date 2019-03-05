Лукашенко не чувствует себя в безопасности даже во Дворце Независимости?
- 5.03.2019, 19:33
Как «Цал Дир Бие» стал режимным объектом.
Во время последнего «Большого разговора» Лукашенко в очередной раз рассказал о том, зачем в Минске понадобилось строить новую резиденцию, пишет «Салiдарнасць».
— Дворец Независимости создавался для того, чтобы стать гордостью, изюминкой Беларуси.И я предложил: да, это режимное предприятие, но давайте откроем его для экскурсий. Вы не представляете, сколько тысяч желающих сегодня записано в очереди для того, чтобы побывать во Дворце Независимости. То есть я стараюсь что-то построить, сохранить, закрепить традиции, символы — все то, что позволит сказать: «Да, мы действительно создали суверенное, независимое государство».
Словно в подтверждение слов об экскурсиях, во вторник государственные СМИ опубликовали фоторепортаж о посещении дворца сотрудниками милиции и военнослужащими внутренних войск.
Но значит ли это, что двери Дворца Независимости открыты для всех? Нет, не значит. И об этом открытым текстом предупреждают экскурсионные сайты. «Обращаем Ваше внимание: экскурсии во Дворце Независимости не проводятся! Возможен лишь внешний осмотр в рамках экскурсий по Минску» — сообщает своим клиентам сайт ekskursii.by. Предлагающий обзорную автобусную экскурсию по Минску сайт openminsk.by также напоминает: «На сегодняшний день Дворец закрыт для массовых посещений. Экскурсий внутрь не проводится». При этом потенциальным клиентам напоминают о том, что здание дворца«оснащено современными защитными технологиями, внутри установлены металлодетекторы, рентгены и антипрослушивающие устройства».
Объясняются такие меры предосторожности тем, что «Дворец Независимости является действующей резиденцией Лукашенко», в котором «проводятся мероприятия государственной важности, международные встречи, переговоры лидеров государств, церемонии награждения выдающихся национальных деятелей».
На самом деле, во дворце периодически проводятся экскурсии. Но, как выясняется, прогулку среди мрамора и хрусталя нужно заслужить. Вот что на этот счет сообщает официальный сайт Belarus.by: «Туристов дворец не принимает, однако здесь часто проводятся экскурсии по приглашениям: в его интерьерах бывают заслуженные люди разных профессий, спортсмены, студенты и школьники, гости Беларуси из разных стран мира, участники различных международных мероприятий, которые проходят в Минске…».
А для всех остальных предусмотрен такой вариант: «Увидеть дворец может каждый, просто прогуливаясь по живописному проспекту Победителей. И, конечно, в новостных эфирах и на многочисленных фото из залов, где практически каждый день происходит что-то интересное».
Пример Казахстана
В столице Казахстана Астане есть свой Дворец Независимости, построенный в 2008-м по распоряжению бессменного руководителя страны Нурсултана Назарбаева. Как и его минский собрат, дворец в Астане позиционируется в качестве площадки для проведения официальных государственных мероприятий, форумов, встреч, съездов. Здесь проходят знаковые для страны события, в том числе саммиты международного уровня.
В отличие от Минска, дворец в Астане открыт для экскурсий шесть дней в неделю
Как Дворец Независимости стал режимным объектом
Сразу после открытия дворца в 2013-м Лукашенко заверил белорусов, что он «будет открыт для людей». Тут же пошли разговоры об экскурсиях во дворец, но первая же попытка журналистов увидеть его изнутри потерпела неудачу.
В апреле 2014-го попасть во Дворец Независимости в качестве туриста попытался журналист «Салідарнасці». И снова неудача. Но в этот раз стала известна причина: по словам охранника, дворец сделали режимным объектом, оградив его от посещения посторонних лиц.