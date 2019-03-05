В Беларуси идет «утечка мозгов», а власти «не чешутся» 9 5.03.2019, 20:05

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Почему белорусская молодежь уезжает из страны.

Сомнительные перспективы на рынке труда и российская пропаганда — вот два фактора, которые заставляют белорусов, получивших дипломы за рубежом, оставаться за пределами Беларуси. Причем если отсутствие привлекательных вакансий — давняя проблема, то негативный информационный фон с Востока — относительно свежая причина, удерживающая белорусских студентов от возвращения на родину. К такому выводу по результатам опроса 560 респондентов со всей страны пришла группа экспертов под руководством доктора политических наук Алексея Лысюка, сообщает Еврорадио.

“Проблема “утечки мозгов” актуальна уже несколько лет, а власти, грубо говоря, не чешутся. Вот мы и проводим такую информационную кампанию, чтобы обратить внимание на эту категорию людей и подумать, каким образом им предложить поработать на Беларусь. Чтобы они получили здесь и удовольствие, и экономическую пользу”, — рассказывает Алексей Лысюк.

Сомнительные перспективы на рынке труда и российская пропаганда — вот два фактора, которые заставляют белорусов, получивших дипломы за рубежом, оставаться за пределами Беларуси. Причем если отсутствие привлекательных вакансий — давняя проблема, то негативный информационный фон с Востока — относительно свежая причина, удерживающая белорусских студентов от возвращения на родину. К такому выводу по результатам опроса 560 респондентов со всей страны пришла группа экспертов под руководством доктора политических наук Алексея Лысюка.

“Проблема “утечки мозгов” актуальна уже несколько лет, а власти, грубо говоря, не чешутся. Вот мы и проводим такую информационную кампанию, чтобы обратить внимание на эту категорию людей и подумать, каким образом им предложить поработать на Беларусь. Чтобы они получили здесь и удовольствие, и экономическую пользу”, — рассказывает Еврорадио Алексей Лысюк.