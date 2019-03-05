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Владимир Зеленский прокомментировал прослушку возле своего офиса

  • 5.03.2019, 20:34
Владимир Зеленский

Шоумен и кандидат в президенты Украины предположил, что СБУ «нравится его юмор».

Кандидата в президенты Украины Владимир Зеленский расстраивает ситуация, которая сложилась вокруг найденной возле офиса лидера "Квартала" техники для прослушивания, сообщает tsn.ua.

Он отметил, что хотя у него сейчас мало времени за политическую деятельность, сейчас он работает над "Кварталом". "Если Служба безопасности или сотрудники следствия обнаружат, кто это был, что нас слушают и пишут... возможно, им просто нравится наш юмор", - предположил шоумен.

Вместе с этим шоумен считает, что лучше бы СБУ выполняло свои прямые обязанности – заботилась о безопасности страны и ее граждан.

"Честно говоря, мне это уже не смешно. Знаете, печально, что таким занимаются люди, которые должны заниматься безопасностью граждан нашей страны", - отметил он.


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