Экономисты посмеялись над обещанием Лукашенко 5.03.2019, 20:49

Предложения диктатора - популизм чистой воды.

Во время «Большого разговора» 1 марта Александр Лукашенко затронул тему поддержки многодетных семей, пишет udf.by.

«Главное – это жилье. Если третий ребенок родился и ты бесплатно получаешь квартиру от государства – думаю, будут рожать. Мы вынуждены будем принять беспрецедентные меры по поддержке семьи. Но для этого надо семью иметь и рожать троих», – сказал он.

Будет ли выполнено это намерение?

Лукашенко обещает квартиру за трех детей уже около 15 лет

Едва ли не впервые о своем смелом предложении по решению демографической проблемы руководитель Беларуси заявил в 2005 году. Отвечая на вопросы журналистов российских региональных СМИ, Александр Лукашенко отметил:

«Настало время принимать решение: трое детей — бесплатная квартира».

По его словам, возможность принятия такой меры в тот момент обсуждалась.

Незадолго до пвыборов 2010 года Лукашенко вспомнил о своем обещании.

«Появляется в семье третий ребенок — гарантирована квартира. И, может быть, за 25% ее стоимости, а может быть и бесплатно», — заявил Лукашенко на съезде Федерации профсоюзов Беларуси.

В последний раз до «Большого разговора» Лукашенко говорил о квартире при появлении третьего ребенка летом прошлого года.

«Остальные льготы, я полагаю, надо предоставлять большие, когда рождается третий ребенок. Очень большие. Квартира... Четвертый – еще больше льготы. Пятый – беспрецедентная льгота. Я потихоньку это уже начинаю делать», – рассказал Лукашенко пограничникам и их семьям во время посещения погранзаставы «Дивин».

«Это обычный популизм»

На вопрос, когда может быть воплощена в жизнь анонсированная руководителем страны мера, экономист Лев Марголин отреагировал так:

«Если говорить по-простому, я бы сказал: после дождичка в четверг. Если по-научному: конечно, для этого надо достичь очень высокого уровня экономики. Я не знаю среди наших ближайших и не только соседей ни одной страны, где бы семьям с тремя детьми давали бесплатные квартиры».

Экономист отметил, что с одной стороны рождаемость в Беларуси, безусловно, невысокая, но вместе с тем в стране достаточно много семей с тремя детьми, которые могли бы рассчитывать на получение бесплатного жилья.

«В недавнем прошлом такие семьи имели больше льгот, чем теперь. Но даже на них у государства не хватает денег. Откуда же оно возьмет средства на бесплатные квартиры? Думаю, это обычный популизм», – сказал Лев Марголин.

Почему руководитель Беларуси периодически возвращается к своему обещанию, хотя реализовать его практически невозможно?

«Лукашенко все время хочет доказать, что наша страна строит социально-ориентированную экономику. Но ее не видно. А самое серьезное, что можно было бы сделать, – принять меры по поощрению рождаемости. С населением у нас, увы швах, – идет его постоянная убыль. Но факт того, что последние 15 лет воз и ныне там, позволяет утверждать, что воз останется на том же месте и в ближайшем обозримом будущем», – считает экономист.

«Содержать и воспитывать ребенка сегодня очень дорогое удовольствие»

Экономист Борис Желиба на вопрос о перспективах осуществления обещания руководителя страны ответил с улыбкой:

«Я больше доверял бы этим словам, если бы квартиру обещали хотя бы при появлении четвертого ребенка в семье. Это было бы реальнее выполнить».

При этом экономист приветствовал бы принятие на деле названной меры: население Беларуси из года в год уменьшается на десятки тысяч человек, что равно исчезновению целого райцентра: «Поэтому нужно что-то делать».

Вместе с тем Борис Желиба считает: даже если жилищный вопрос будет решен, это не гарантирует высокого уровня рождаемости.