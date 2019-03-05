В белорусских школах преподавателей физкультуры сделают идеологами 21 5.03.2019, 21:07

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В этом направлении Минобразования работает совместно с Минобороны.

В школах Беларуси планируется ввести должность заместителя директора по патриотическому воспитанию. Он будет заниматься патриотическим воспитанием молодежи и вести предмет "Физическая культура и здоровье". О таких намерениях на пресс-конференции 5 марта сообщил заместитель начальника управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Денис Федоров, передают "Минск-Новости".

В этом направлении Минобразования работает совместно с Минобороны. Федоров назвал допризывную подготовку важнейшим направлением подготовки граждан к военной службе.

Также он сообщил, что были пересмотрены учебные программы по "допризывной и медицинской подготовке" для 10-11-х классов. Учебно-материальная база школ по этому предмету была пополнена — в частности, в центры допризывной подготовки передали макеты автоматов АК-74. Для учителей, не имеющих военного образования, организовали курсы на базе Военной академии.