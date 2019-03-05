Что утопит российскую экономику 4 5.03.2019, 21:20

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Если американские политики в чем и солидарны, так это в отношении к Путину.

Российским олигархам, чиновникам, генералам и депутатам намного легче избавиться от Путина и жить так как они жили до захвата Крыма и санкций.

В Северное полушарие нашей планеты пришла календарная весна, и в США зазеленели новые санкции против Москвы. Глава комитета по международным делам Палаты представителей США демократ Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Маккол внесли на рассмотрение Конгресса резолюцию о санкциях за убийство Бориса Немцова.

В этой резолюции перечислены физические лица из окружения Владимира Путина, которые несут ответственность за убийство политика-оппозиционера. Это преступление, я напомню, случилось четыре года назад в ста метрах от Кремля – на мосту через Москва-реку.

Внесенный документ – только разминка. Резолюция не имеет силы закона. Это скорее указание направления дальнейшей работы. Если никакой реакции Москвы на нее не будет, то начнется уже написание закона о санкциях против перечисленных в резолюции людей. А это уже серьезно.

Тут возникает вопрос: "А насколько высока вероятность принятия и резолюции, и закона? Ведь сейчас демократы и республиканцы ненавидят друг друга!" Ответ: очень высока.

Если американские политики в чем и солидарны, так это в отношении к Путину. Его там не любят почти все, за исключением президента – Дональда Трампа, конечно. Но даже если он наложит на будущий закон вето, Конгресс легко его преодолеет. Так что в этом смысле все хорошо.

Но еще лучше другое. Еще в 2018 году я обещал введение против России так называемых "адских санкций". Это пакет действительно уничтожающих экономических мер.

Так вот, я тогда говорил, что они будут приняты зимой, но не вышло. Сначала в США были выборы в Конгресс, потом шатдаун, а сейчас в Вашингтоне идет война между президентом и парламентом.

В общем, только вот совсем недавно, пару недель назад, в Конгресс поступила обновленная версия закона "О защите от агрессии Кремля". Из нового там – упоминание об инциденте в Керченском проливе и требование освободить украинских моряков.

Ну а все остальное по-прежнему: первое – сведение всех санкций против Кремля в одну четкую систему, и создание в Госдепе отдела, который будет отвечать за их исполнение. Второе – запрет на использование доллара для ряда госбанков и запрет на выдачу России кредитов в долларах.

Третье – санкции против нефтегазового сектора, который не сможет работать без западных технологий и оборудования.

Четвертое – поиск и арест личных активов Владимира Путина и его друзей по всему миру, а также возможное присваивание России статуса страны-спонсора терроризма.

Реализация даже части этих мер способна за год-два утопить российскую экономику и сделать почти нищими тамошних олигархов. Из-за санкций они даже не смогут сбежать на Запад.

Министерство экономического развития РФ оценило ущерб от уже действующих санкций в $6,3 млрд в год. Плюс десятки миллиардов убежавших капиталов. И это – до введения "санкций из ада", как их назвал сенатор Линдси Грэм. После их введения там действительно ад начнется.

Помните, раньше в Кремле на угрозы санкций отвечали "Не смешите мои Искандеры"? Представьте себе, сейчас никто не смеется. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что эти санкции – "оголтелая, абсолютно эмоциональная русофобия и рэкет".

Я вам точно говорю: как только в Кремле говорят о "русофобии", значит им точно страшно. Знают, сейчас их прищучат, и обвиняют США в ненависти ко всей России. Хотя на деле американцы лишь помогают самим россиянам сбросить и наказать банду, захватившую там власть. То есть они, в общем, настоящие русофилы.

Кстати, сам Путин говорил, что эти действия США "нелегитимны с точки зрения международного права" и даже хотел пожаловаться на них в ООН. А премьер Дмитрий Медведев сказал, что такие санкции станут "объявлением экономической войны". Кстати, отвечать он собрался экономическими, политическими и "иными методами".

Я не знаю, какие такие "иные методы" он имеет в виду, но войны против НАТО я не боюсь. У российских начальников на Западе лежат все их деньги, живут их семьи. Сами себя бомбить они не станут. Впрочем, у Путина совсем иные планы – и для своих собственных миньонов, и для стран Запада.

Почему-то мне кажется, что если дойдет до дела, то олигархи, чиновники, генералы и депутаты и все остальные лучше отправят в рай одного человека – автора этой идеи.

Им действительно намного легче избавиться от Путина и жить так как они жили до захвата Крыма и санкций, чем потерять всё и пойти на войну за нелюбимого президента и его больные идеи.

Иван Яковина, "Новое время"