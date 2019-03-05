Политолог оценил шансы кандидатов в президенты Украины 5.03.2019, 21:45

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Также Владимир Фесенко попытался опредилить стиль управления нового президента Украины.

Владимир Фесенко, глава Центра политических исследований Пента, имеет репутацию авторитетного и неангажированного политолога. И то и другое в Украине, да еще накануне выборов, редкость.

Фесенко более 20 лет наблюдает и анализирует перипетии украинской политики, и, в отличие от многих коллег, делает это бесстрастно и равноудаленно от всех политических сил.

Впрочем, президентские выборы - 2019 и для него остаются интригой - об этом политолог без обиняков признался в интервью НВ, перечисляя многочисленные “если” президентской кампании. Кроме того, по твердому убеждению Фесенко, кто бы ни победил в апреле этого года, он будет президентом меньшинства, а значит, последнее слово за парламентскими выборами.

— Есть три явных фаворита президентской гонки: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко. Может ли кто‑нибудь еще вмешаться в борьбу этих троих людей за второй тур?

— Теоретически это возможно, если вдруг кто‑то, напри­мер из второй тройки ближайших преследователей, а это Юрий Бойко, Анатолий Гриценко и Олег Ляшко, совершит такой же рейтинговый подвиг, как Зеленский. Это маловероятно, но теоретически возможно. Если вдруг 7 марта или чуть раньше по каким‑то причинам снимаются с гонки и Мураев, и Вилкул, дружно предлагая поддержать Юрия Бойко, тогда рейтинг Бойко может подняться. Но разрыв очень большой, в среднем около 10% от второго места, это уже многовато.

— Я слышал, что еще Анатолий Гриценко и Андрей Садовый рассматривают объединение. Если это произойдет, могут они вмешаться в борьбу?

— Если вдруг Садовый договорится с Гриценко и снимет свою кандидатуру; если вдруг при этом Святослав Вакарчук публично поддержит единого кандидата от новых демократических сил, - это может иметь какой‑то эффект. Немало людей сейчас говорят: да, я собираюсь голосовать за Зеленского, или за Юлию Тимошенко, или за Порошенко. Но при этом человек для себя не исключает и другого варианта. Я, например, сам сталкивался с людьми, которые выбирают между Зеленским и Гриценко. И если в такой комбинации демократические кандидаты поддержат Гриценко, то, конечно же, это может увеличить его шансы.

— Все обсуждают высокий процент поддержки Зеленского - около 28% от числа определившихся избирателей. Он для вас стал неожиданностью?

— Для меня неожиданность даже не просто его лидерство, потому что оно проявилось еще в конце января и было понятно, какие факторы работают, почему возник рейтинговый рывок Зеленского. А вот в феврале нет каких‑то явных громких событий в кампании Зеленского, а рейтинг все равно растет. Пошла цепная реакция в его пользу

— Означает ли это, что Зеленский практически точно проходит во второй тур, если не случится чего‑то апокалиптического?

— Что касается того, кто проходит во второй тур, я очень осторожен. Вот эта тройка имеет примерно равные шансы на прохождение во второй тур, многое будет зависеть от того, как пройдет кампания в последний месяц. И есть два фактора неизвестности, которые будут сильно влиять.

— Какие?

— Первый касается Зеленского: рейтинги у него действительно выше, и есть запас, но возможна проблема с явкой его потенциальных сторонников. Это молодежь и аполитичные люди, не имеющие устойчивых политических взглядов. Как правило, многие из них не ходят на выборы. Сейчас уже некоторые политтехнологи шутят: у Зеленского все зависит от погоды. Будет хорошая погода - придут его избиратели, будет плохая - могут и не прийти. Некоторые социологи и политтехнологи говорят, что с учетом фактора явки можно минусовать примерно треть его сторонников, и тогда мы получаем примерно равные шансы с другими кандидатами. Второй фактор - это наши трудовые мигранты, которые работают в Польше.

— Больше миллиона человек.

— Реально даже оценивают, что около двух миллионов. Приедут ли они? Это выходной день, и можно приехать из Польши. От того, как много наших мигрантов приедут домой 31 марта, проголосуют или нет, от этого во многом будет зависеть рейтинг Порошенко. Потому что у него сейчас явный перевес в структуре электората в Западной Украине, он там сильно прибавил по сравнению с сентябрем, примерно в два раза. И, конечно, как раз вот такие воинствующие патриотические настроения сильнее проявляются в Западной Украине, так что для Порошенко важен этот фактор.

— Давайте поговорим о втором туре. У нас три явных фаворита, мы их назвали, скажите, как выглядят шансы каждого из них в парах: Тимошенко против Порошенко, Зеленский против Порошенко, Зеленский против Тимошенко?

— Есть данные социологии, сейчас уже почти все начали замерять комбинации второго тура. В этой троице Зеленский вы­игрывает и у Порошенко, и у Тимошенко. У Порошенко он выигрывает с двукратным разрывом.

— Ничего себе.

— Разрыв с Юлией Тимошенко меньше, и вот тут, я думаю, важную роль может играть фактор явки. У Зеленского явка во втором туре будет ниже, а Тимошенко мобилизует всех своих сторонников, и рейтинги могут выравняться. Еще важный момент: если во втором туре будут Порошенко и Зеленский, здесь очень важную роль может сыграть фактор юга и востока - русскоязычных регионов, потому что Зеленский для многих русскоязычных жителей Украины свой, а Порошенко - чужой, в том числе из‑за нынешней его воинствующей позиции.

— То есть, по данным социологии, Зеленский побеждает Порошенко во втором туре?

— По данным социологов, побеждает. Думаю, реально разрыв будет все‑таки меньше, но еще один фактор может сыграть свою роль: если вся оппозиция во втором туре (я имею в виду рейтинговых кандидатов) не то что поддержит Зеленского, а скорее призовет голосовать против Порошенко. Они могут устроить из второго тура референдум против Порошенко. Это будет, конечно, неприятная ситуация для Петра Алексеевича.

— Типичный избиратель Зеленского - это кто? Молодой человек до 30 лет, живущий в Одесской области?

— Первоначально - да, но сейчас у него уже более разнообразный электорат. Среди его сторонников есть и умеренные ватники где‑нибудь в Харькове, например, и умеренные патриоты. Все‑таки главное, что их всех объединяет, это тренд против всех политиков. Но преобладают действительно молодые люди, жители городов, это наиболее общая характеристика его электората.

— Как, на ваш, взгляд будет действовать Зеленский, если займет пост президента? Не тот человек, которого мы видим в телевизоре, а настоящий Владимир Зеленский?

— Для меня Зеленский такая же terra incognita, как и для большинства украинцев, он мне знаком лишь как шоумен и актер. По его выступлениям, интервью можно делать вывод, что он человек скорее либеральных, прозападных взглядов, нежели русофил. Он подчеркивает, что осудил и осуждает российскую агрессию, но при этом он и пацифист. Это заметно и, видимо, очень искренне, он выступает за мирный переговорный вариант разрешения конфликта на Донбассе. Но все равно, думаю, по большинству ключевых вопросов государственной политики не только мы ничего не можем сказать о нем, он сам вряд ли может четко сформулировать, какой будет его позиция.

— Недавно в опросе НВ вы поставили президенту Порошенко тройку с минусом за президентство. Каковы ваши аргументы такой оценки?

— Удовлетворительно, потому что ожидания от его президентства были большие, и здесь я делаю поправку на общественное мнение, ведь антирейтинг Порошенко - 50%, половина населения не доверяет ему.

— Давайте расскажем, чем он не удовлетворил избирателей.

— Главное, конечно, падение уровня жизни. Большинство людей возлагают на него ответственность, хотя это, может быть, не совсем справедливо, но его в этом обвиняют. Не менее важный и драматичный парадокс в том, что он обещал жить по‑новому, а оказалось, что новое - это слегка подкрашенное старое. Фасад немножко изменили, а суть осталась старая. Вялая борьба с коррупцией - туда же.

— Каковы шансы, что мы увидим другого Петра Порошенко, более радикального реформатора, если он победит и пойдет на второй срок?

— Таких ожиданий нет. Тут дай бог, чтобы он действовал более системно и последовательно во втором сроке, выполнил то, что пообещал сейчас. Но на что я хочу обратить особое внимание, и это касается всех трех фаворитов: кто бы ни стал президентом, это будет президент меньшинства, и возможность для принятия решений, для политического маневра у каждого возможного победителя президентских выборов будет ограничена парламентом, от Порошенко до Зеленского, включая и Тимошенко.

— Давайте перейдем к Юлии Тимошенко. Можно ли прогнозировать ее президентскую деятельность?

— Это пока открытый вопрос, у меня нет однозначного ответа. Единственное, мне кажется, что она все‑таки будет искать баланс интересов в отношениях с Западом, то есть не станет играть в чистый популизм. Думаю, она наверняка попытается снизить цену на газ, но при этом она уже сейчас начала какой‑то диалог с МВФ. Вряд ли ей удастся легко и просто договориться, тут у меня есть сомнения, но то, что она будет прислушиваться к рекомендациям из Брюсселя и Вашингтона, в том числе по реформам, - в этом у меня нет сомнений.