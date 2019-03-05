К расширенной Европе: ЕС меняет свою политику соседства Майкл Эмерсон

5.03.2019, 21:54

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Что будет дальше после Соглашения об ассоциации с Евросоюзом?

Сегодня Грузия, Молдова и Украина активно ищут ответ на этот вопрос. Ищут пути усиления своих процессов евроинтеграции, которые сейчас основываются на их соглашениях об ассоциации (СА), включающих углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС.

Но из-за того, что Евросоюз отказывается даже обсуждать перспективы членства этих стран, возникает вопрос: существуют ли другие способы их сближения с ЕС?

Возможные варианты зависят от ответа на ряд других вопросов – о будущем Европейской политики соседства, Восточного партнерства, а также возможного расширения ЕС (в первую очередь на Балканах).

Ассоциация с плюсом

Уже сейчас есть определенные инициативы по усилению существующих соглашений об ассоциации. Одним из вариантов, на который нацелилась Украина, является глубокая интеграция отраслевых политик в энергетике, правосудии, цифровой и таможенной сферах, а также киберзащите.

Другой вариант может заключаться в усилении институциональных отношений с ЕС – более широкие диалоги с Еврокомиссией на уровне министров (на этом пути уже достигла определенного прогресса Грузия). Третий вариант базируется на примере отношений Норвегии, Исландии и Лихтенштейна с ЕС в рамках Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и состоит в том, чтобы присоединиться к отдельным неформальным встречам отраслевых советов ЕС. Еще более амбициозной идеей может быть присоединение страны-партнера к самой ЕЭЗ.

Объединив некоторые из этих идей, можно создать основу для развития соглашений второго поколения на базе СА, которые можно условно назвать "соглашениями об ассоциации +" (СА+).

Чтобы это стало реальностью, Еврокомиссия и/или Служба внешних действий ЕС сначала должны инициировать диалог с партнерами для подготовки конкретного консультативного документа.

Также для того, чтобы эти инициативы имели успех, они должны базироваться на хороших результатах внедрения уже существующих соглашений об ассоциации. Чтобы достичь этих результатов, потребуется больше времени и усилий после выборов, которые уже состоялись или вот-вот пройдут во всех трех ассоциированных государствах – Украине, Молдове и Грузии.

Упадок политики соседства

Оригинальная концепция Европейской политики соседства (ЕПС), возникшая примерно 15 лет назад, со временем пришла в упадок. И восточные, и южные регионы соседства раскололись на части.

Наиболее резко – на юге. Южное Средиземноморье со времен Арабской весны 2010 года было охвачено насилием, терроризмом и войной, с чем в свою очередь связаны миграционные кризисы. Некоторые государств, стремящиеся к углублению отношений с ЕС, а именно Марокко и Тунис, провели предварительные переговоры по УВЗСТ с ЕС, которые, однако, не принесли положительных результатов.

В то же время Восток разделился на две части: три страны, заключившие соглашения об ассоциации (Украина, Грузия и Молдова), и три других партнера, два из которых присоединились к Евразийскому экономическому союзу (Беларусь и Армения).

Однако Восточное партнерство все еще имеет ценность.

С точки зрения ЕС, это подводит к вопросу, каким образом можно пересмотреть или реорганизовать Европейскую политику соседства (ЕПС).

В последнее время Евросоюз расширял и углублял перечень инструментов экономической политики для всех соседних государств, заинтересованных в том, чтобы глубже интегрироваться с ЕС. Такими инструментами, например, являются общие правила происхождения в свободной торговле, политика в области энергетики (Энергетическое сообщество), транспорта (Трансъевропейские транспортные сети) и многие другие. Это создает основу для разработки того, что можно было бы назвать концепцией политики "Расширенной Европы", которая должна заменить устаревшую ЕПС.

СА+, в свою очередь, может существовать отдельно от политики "Расширенной Европы", но оптимально, конечно, будет, если она войдет в рамки последней.

ЕС и будущее расширение

В течение 2019 года произойдет обновление состава Европейского парламента и Комиссии. Это должно дать толчок к пересмотру и совершенствованию существующих позиций Европейского Союза в отношении своих соседей.

Концепция "Расширенная Европа" не должна нанести ущерб процессам подготовки балканских государств к вступлению – хотя ЕС и признает, что, учитывая существующие тенденции, Балканам даже придется догонять в некоторых аспектах восточные страны с СА/УВЗСТ.

В самом ЕС также хватает противоречий, и никто до конца не понимает, как и когда возобновится расширение на Балканах, которое сейчас находится в фазе застоя.

Одним из вариантов выхода из кризиса может стать применение внутри ЕС подхода так называемой "многоскоростной Европы" ("Multi-speed Europe") в отношении еврозоны, Шенгена и общей политики безопасности. Этот концепт поразительно прогрессирует в последнее время и состоит в том, чтобы позволить членам ЕС интегрироваться в эти общие политики настолько глубоко и быстро, насколько они того пожелают, оставляя другим возможность догнать в любой момент.

Европа разделена этими идеями, и точно не все страны-члены будут интегрироваться.

То, что точно будет объединять всех – это общий рынок и политические процессы в общих институтах.

Как намекнул президент Франции Эммануэль Макрон, такие изменения, наряду с другими реформами ЕС (например, увеличение сфер, решения в которых принимается квалифицированным большинством голосов в Совете министров ЕС), откроют путь к возобновлению расширения.

А ассоциированные страны, такие как Украина, будут хорошо подготовлены к вступлению в такой формат Евросоюза.

Майкл Эмерсон, "Европейская правда"