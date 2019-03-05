Топ-генерал США призвал к усилению военного присутствия в Европе 5.03.2019, 22:24

Кертис Скапарротти

Кертис Скапарротти заявил о растущей российской угрозе.

Верховный главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти предостерег перед растущей российской угрозой и призвал к размещению большего количества военных кораблей для сдерживания РФ, пишет "Европейская правда".

Об этом он заявил на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, сообщает CNN.

Генерал отметил, что его командование столкнулось с недостатками сухопутных и военно-морских сил, а также разведки.

"В свете модернизации вооруженных сил РФ и ее все более агрессивной позиции командования в Европе рекомендует увеличить наши постоянные и ротационные силы для укрепления нашей позиции сдерживания", - сказал Скапаротти.

Верховный главнокомандующий НАТО в Европе также выступил за то, чтобы два дополнительные американские эсминцы присоединились к тем четырем, что уже находятся в Роте, Испания, чтобы помочь противостоять России.

"Я попросил еще два эсминца для европейского командования", - сказал генерал, добавив, что "мы нуждаемся в большей боеспособности, особенно учитывая модернизацию и рост российского флота в Европе".