Заико: Мы докатились до ручки и готовы перед всеми стоять на задних лапках 3 5.03.2019, 22:35

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Леонид Заико

Экономист рассказал, за что нужно лишить дипломов правительство Беларуси.

Александр Лукашенко поблагодарил президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) за кредиты на несколько сотен миллионов евро. Что это за деньги?

В 2018 году ЕБРР инвестировал в Беларусь рекордные 360 млн евро – в основном в частный сектор. Руководитель страны 4 марта поблагодарил приехавшего в Минск президента банка Суму Чакрабарти за помощь стране:

«Особо хочу отметить те проекты, которые связаны с областью жилищно-коммунального строительства, повышением качества питьевой воды (это для нас очень важно), строительством дорог, ремонтом мостов, которые у нас во многих населенных пунктах требуют этого безотлагательно. Это жизненно важные проекты для нашего государства».

Банкир в свою очередь выразил желание увеличить объем инвестиций в белорусские проекты. Как следует оценивать кредиты ЕБРР.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико ответил на вопросы сайта udf.by.

«Норма прибыли у ЕБРР относительно небольшая. А у наших банков одно время норма прибыли достигала 35%. Когда стал об этом писать, они снизили ее до 17%, испугавшись, что народ будет в шоке. Но никаких льготных кредитов у ЕБРР не бывает. Европейский банк реконструкции и развития работает по всем бандустанам, ищет, где есть умный директор предприятия, который может принести прибыль, и зарабатывает миллионы», – сказал экономист.

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти отметил на встрече с Александром Лукашенко:

«Как вы верно отметили, в прошлом году инвестиции взмыли и достигли почти 400 млн долларов. Это прекрасный показатель».

Леонид Заико оценивает названную сумму инвестиций по-другому.

«Какие там деньги? Путин соберет вам 400 миллионов наличными за полчаса. Мы докатились до ручки и готовы перед всеми стоять на задних лапках. Это стыд и позор, что за 25 лет сами не смогли собрать миллиард, чтобы выделять деньги на тот или иной проект. За такое нужно лишать дипломов министра экономики, министра финансов и премьер-министра и устраивать им аттестацию», – считает экономист.

Леонид Заико в целом придерживается следующей позиции:

«Мой тезис, который я разместил бы при въезде в Беларусь: «Когда есть у страны мозги – чужие деньги не нужны».