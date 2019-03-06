The Prodigy отменила все предстоящие концерты 6.03.2019, 8:13

КИТ ФЛИНТ

Музыканты сообщили об этом в соцсетях.

The Prodigy отменяет все запланированные концерты. Об этом музыканты сообщили 6 марта в Facebook.

«После трагической смерти Кита Флинта все предстоящие концерты Prodigy отменены, данное заявление вступает в силу с этого момента», — говорится в сообщении.

Кит Флинт был найден мертвым утром 4 марта в своем доме в Эссексе. Ему было 49 лет. Как объявил позднее в инстаграме лидер The Prodigy Лиэм Хоулетт, Флинт покончил с собой.

Как позже сообщили СМИ, причиной депрессии Флинта стало его расставание с женой.