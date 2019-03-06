The Prodigy отменила все предстоящие концерты
- 6.03.2019, 8:13
Музыканты сообщили об этом в соцсетях.
The Prodigy отменяет все запланированные концерты. Об этом музыканты сообщили 6 марта в Facebook.
«После трагической смерти Кита Флинта все предстоящие концерты Prodigy отменены, данное заявление вступает в силу с этого момента», — говорится в сообщении.
Кит Флинт был найден мертвым утром 4 марта в своем доме в Эссексе. Ему было 49 лет. Как объявил позднее в инстаграме лидер The Prodigy Лиэм Хоулетт, Флинт покончил с собой.
Как позже сообщили СМИ, причиной депрессии Флинта стало его расставание с женой.