Сколько зарабатывают учителя и медики в соседних с Беларусью странах 6 6.03.2019, 8:18

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Зарплата литовских врачей давно превысила тысячу евро.

Сайт tut.by посмотрел, сколько сейчас получают учителя и медики в соседних с Беларусью странах, а также в Казахстане.

В России в декабре работники образования получили в среднем 43 810 рублей (1426 белорусских рублей в пересчете по курсу Нацбанка на 5 марта). В области здравоохранения и социальных услуг средняя зарплата составила 48 578 рублей (1581 белорусский рубль).

В Украине эти показатели в четвертом квартале достигли 7444 гривен (594 рубля) и 6397 гривен (511 рублей) соответственно.

Работники образования в Казахстане получили в четвертом квартале 107 963 тенге (614 рублей), работники здравоохранения и социальных услуг — 121 594 тенге (691 рубль).

Средняя зарплата работников сферы образования в Литве в четвертом квартале составила 916 евро евро (2226 рублей), сферы здравоохранения и социальных услуг — 1041 евро (2530 рублей).

В Латвии разместили информацию в целом о зарплатах в 2018 году. Этот показатель достиг 823 евро (2000 бел. рублей) в образовании, 976 евро (2372 бел. рубля) в сфере здравоохранения и социальных услуг.

В Эстонии за прошлый год работники образования получили 1221 евро (2968 рублей), а работники здравоохранения — 1357 евро (3298 рублей).