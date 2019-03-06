Дочь Ислама Каримова отправили в колонию 9 6.03.2019, 8:28

3,936

Гульнара Каримова

Решение приняла генпрокуратура Узбекистана.

Старшая дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, которая до сих пор находилась под домашним арестом по обвинению в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, будет переведена в колонию общего режима "в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания". Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Узбекистана во вторник, 5 марта, передает dw.com.

В октябре 2013 года против Гульнары Каримовой было возбуждено уголовное дело, связанное с ее участием в организованной преступной группе, занимающейся отмыванием денег, в период с 2001 по 2013 год. В августе 2015 года она была приговорена к пяти годам ограничения свободы.

Общий ущерб от преступлений Каримовой составил 2 млрд долларов

В июле 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование ряда других уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями на общую сумму около 2 млрд долларов.

В декабре 2017 года Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы.

Однако впоследствии Ташкентский областной суд по уголовным делам, "проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству", заменил наказание на домашний арест в квартире ее дочери Иман сроком на пять лет без права пользования интернетом и другими средствами связи, говорится в пресс-релизе узбекской госпрокуратуры.

Нарушение условий отбывания наказания

Поскольку, по заявлению прокуратуры, в ходе отбывания наказания Каримова систематически нарушала установленные судом обязательства (самовольно покидала квартиру, неоднократно пользовалась интернетом и препятствовала возмещению государству нанесенного ею ущерба), Яшнабадский районный суд Ташкента по уголовным делам принял решение перевести Каримову в колонию общего режима для отбывания оставшегося срока наказания.