Как вскрытые Магнитским хищения отмывали через «прачечную» друзей Путина 1 6.03.2019, 8:52

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Деньги шли на нужды частных лиц.

В схеме отмывания денег, созданной при участии крупного российского инвестиционного банка "Тройка Диалог" (с января 2012 принадлежит Сбербанку), была легализована часть средств, судьбу которых расследовал сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital аудитор Сергей Магнитский, скончавшийся в 2009 году в московском СИЗО, сообщает dw.com.

Как выяснили журналисты международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), около 130 миллионов долларов на счета подконтрольных "Тройке Диалог" офшорных фирм перевели шесть офшорных компаний, которые фигурировали в деле о краже из российского госбюджета 5,4 млрд рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital.

Эти деньги попали на счета в офшорных компаниях Industrial Trade и Nixford Capital, которыми управляла "Тройка", смешивались с миллионами долларов, поступавших из других легальных или легализованных источников, и в результате оседали на счетах также управляемой сотрудниками "Тройки" офшорной компании Quantus Division, аккумулировавшей всего 376 миллионов долларов, сообщила 4 марта участвовавшая в расследовании OCCRP британская газета The Guardian. Участники расследования, назвавшие его "Тройка-прачечная", проанализировали более 1,3 миллиона банковских документов.

Из средств на счетах Quantus Division и других около 70 подобных компаний финансировались личные расходы бывшего до 2012 года владельцем "Тройки" Рубена Варданяна, его семьи, крупных российских бизнесменов, а также родственников и друзей высших российских чиновников. Такие компании "Тройка Диалог" создавала не под конкретного клиента, а по принципу объединенного фонда. По данным журналистов из OCCRP, их регистрировали, как правило, на очень бедных людей, которые не подозревали, что по "их счетам" проходили миллионы долларов.

В частности, как смогли выяснить журналисты, около 500 тысяч долларов Quantus Division перевела на погашение долгов на кредитной карте Варданяна, на счет его жены в Испании в течение трех лет ушло 935 тысяч евро, его теще - еще 900 тысяч евро. За участие Варданяна во всемирном экономическом форуме в Давосе Quantus Division заплатила 20 тысяч евро. В 2007 году со счетов компании было оплачено 2 миллиона долларов за выступление американского певца Принса на корпоративе "Тройки" в Москве.

Кроме того, с 2009 по 2011 год Quantus Division перевела 200 тысяч долларов в качестве пожертвований в благотворительный фонд британского принца Чарльза Prince's Charities Foundation на "сохранение архитектурного наследия Англии".

Учрежденная Quantus Division офшорная фирма Flashback Services потратила 42 миллиона долларов на покупку двух частных самолетов канадского производителя Bombardier и еще несколько миллионов на их содержание и обслуживание. Самолеты зарегистрированы в Великобритании и базируются в Фарнборо.