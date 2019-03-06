«Если Лукашенко боится десяти человек, наверное, с ним что-то не так» 1 6.03.2019, 9:31

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Фото: belsat.eu

На действия диктатора должна быть соответствующая реакция.

Судьба активиста анархистского движения Николая Дедка по-прежнему неизвестна. Накануне молодой человек получил штраф за антимилицейская пост в соцсети, а на выходе из суда его задержали силовики, сообщает «Белсат».

Предположительно, он находится в изоляторе на Окрестина в ожидании суда за акцию солидарности с политзаключенными, которая прошла в минувший вторник на Октябрьской площади в Минске.

Всего власти наказали уже шесть человек за эту акцию, еще двое, Николай Дедок и Андрей Кашевский - за решеткой в ожидании суда, а Павел Северинец отбывает 10-суточный арест только за то, что собирался прийти на эту акцию. Огромные штрафы получили активисты «Европейской Беларуси» и Белорусского Национального Конгресса Леонид Кулаков, Майя Наумова, Артем Черняк, Александр Абрамович, Ольга Николайчик и Максим Винярский.

Максим Винярский заявил телеканалу «Белсат»:

«Что происходит? В нашей стране царит диктатура. Если получается так, что диктатор репрессирует людей за их убеждения, за их деятельность, и на это нет никакой реакции соответствующих структур, то это будет продолжаться и дальше. А для диктатуры вполне резонно - арестовывать людей за их убеждения, за то, что они пишут в «Фейсбуке». У нас нет правовой системы. Но если сегодняшняя власть, если Лукашенко боится 10 человек, которые вышли на Октябрьскую площадь, наверное с ним что-то не так».